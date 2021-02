Her får Amalie Snøløs syreskade under TV-produksjon – må på legevakt

Snøløs kjemper mot smertene, men må til slutt på legevakten i Camp Kulinaris.

I videoen øverst i saken kan du se hvordan det ulykken skjedde.

Smertefull opplevelse

I mandagens episode av TV3-serien Camp Kulinaris, går Snøløs på en smell når hun forveksler vaskemiddel.

Hun har funnet frem et middel som inneholder syre, og kjenner at hendene svir etter at hun har vasket gulvet.

Produksjonen er ikke klar over at det finnes et slikt farlig vaskemiddel i nærheten, og sier derfor at Snøløs skal skylde hendene i vann.

VONDT: Snøløs følte at huden på hendene ble tynn. Foto: Skjermdump/TV3

Gelé-altig

Når smertene ikke gir seg, ringer hun giftinformasjonen. I episoden kan vi høre at influenseren sier følgende til helsepersonellet:

– Jeg kjente at det ramlet av gelélag fra hånden. Det kjennes ut som at det brenner i huden.

Giftinformasjonen ber henne komme seg til legevakten.

Programredaktør i NENT, Jonas Møller, sier til God kveld Norge at Snøløs ikke fikk varige mén etter hendelsen.

- I episoden som sendes i dag er Amalie så uheldig at hun bruker feil såpe under vaskingen av kjøkkenet. Dette førte dessverre til at Amalie fikk milde skader på hendene sine og ble sendt til lege for undersøkelse.

Får salve

I episoden fremkommer det at det er snakk om en type forbrenningsskade, og at skaden behandles med en salve. Hun får beskjed om å være i ro i to dager.

– Vi mener at sikkerhet og HMS er godt ivaretatt på Camp Kulinaris-settet. Så hender det likevel at noen kan skade seg på et kjøkken. Vi er glade for at alt gikk bra med Amalie, sier Møller.

Snøløs er kjent med at God kveld Norge skriver denne artikkelen, men sier ikke noe mer om situasjonen enn det som kommer frem i episoden.