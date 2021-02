Frigir navn på savnet mann på Norefjell

Bygdeposten skriver at det er 50 år gamle Øyvind Rideng som fortsatt er savnet, etter at han ikke returnerte fra en skitur ved Høgevarde på Norefjell.

Rideng var sist i kontakt med familien sin i 16-tiden onsdag ettermiddag, og opplyste da at han hadde kommet ut for dårlig vær med svært begrenset sikt, skriver avisen.

Det ble iverksatt en omfattende leteaksjon, bistått av både politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og en rekke frivillige.

Lørdag ble det aktive søket avsluttet, og politiet opplyste samtidig at de antar at den savnede mannen har omkommet.

– Det er naturligvis en svært krevende situasjon for de nærmeste, men det har samtidig varmet å se den utrettelige innsatsen fra både profesjonelle og frivillige som døgnet rundt har søkt etter Øyvind. Familien har et stort behov for å uttrykke sin dype takknemlighet, sier familiens talsperson Niklas Kokkinn-Thoresen til Bygdeposten.

Det er Ridengs familie som har besluttet å frigi navnet. Kokkin-Thoresen understreker at familien ikke ønsker mer medieoppmerksomhet rundt hendelsen.