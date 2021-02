Tidligere Real Madrid-spiller tiltalt for spredning av overgrepsmateriale

Tysklands tidligere fotballprofil Christoph Metzelder (40) blir i april stilt for retten anklaget for å ha distribuert overgrepsmateriale.

Metzelder ble i august 2019 anmeldt av en kvinne for å ha spredt overgrepsmateriale via WhatsApp.

Den tidligere Borussia Dortmund- og Real Madrid-stopperen er tiltalt for 29 tilfeller av spredning og ett for å inneha overgrepsmateriale av barn.

TYSKLAND-SPILLER: Christoph Metzelder. Foto: Markus Gilliar

I 2006 opprettet Metzelder en organisasjon som skulle hjelpe sosialt trengende barn. Nettsiden ble tatt ned rett etter anklagene i 2019.

40-åringen benekter at han har gjort noe ulovlig.

Totalt spilte han 47 kamper for Tyskland, deriblant i finaletapet for Brasil i 2002-VM. Seks år senere spilte Metzelder også samtlige minutter i nederlaget for Spania i EM-finalen.

Han avsluttet spillerkarrieren i 2014.

