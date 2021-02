- Det betyr så mye for så mange

Etter to uker med stengte dører kunne treningsglade bergensere endelig få komme tilbake til sentrene på mandag. Til tross for stor pågang under gjenåpningsdagen, har bransjen sett et enormt fall i omsetning under koronaåret.

Frederick Gjethammer er avdelingsleder i Trene Sammen. Han kan fortelle om en enorm pågang allerede før de åpnet mandag morgen.

– Pågangen i dag har vært helt ekstrem. Da vi åpnet i dag klokken 7 om morgenen var det allerede 15 stykker i kø for å komme inn, sier Gjethammer.

ENDELIG: Avdelingsleder for Trene Sammen i Bergen, Frederick Gjethammer for er glad for at treningssentrene kunne åpne igjen. Foto: Pål Schaathun

Han forteller videre at mandagens gruppetimer som ble lagt ut på søndag var fullbooket etter bare fem minutter.

– Den første åpne timen så hadde vi 62 stykker innom, også har det egentlig fortsatt sånn siden da, sier han.

Den første uken i februar innførte Bergen kommune strenge smittevernsrestriksjoner etter at det ble oppdaget flere tilfeller av de muterte virusvariantene i byen.

HARD ØKT: Sondre Urke var svært fornøyd med å endelig kunne trene igjen. Foto: Pål Schaathun

- Deilig å være tilbake

Nedstengingen i februar har gått hardt ut over studentene. Gjethammer forteller om tårer og fortvilelse da det ble kjent at de igjen måtte stenge ned. Med digitale forelesninger, strenge besøksforbud og begrensede fritidstilbud var gjenåpningen en gledelig nyhet for mange.

En av dem som benyttet seg av treningstilbudet mandag morgen var masterstudenten Karianne Brekke. Hun hadde på vekkerklokke for å komme seg på trening så tidlig som mulig.

– Det er veldig deilig å være tilbake. Jeg føler at dørstokkmilen er litt lengre når du skal ut og trene, men det har jo gitt en slags mestringsfølelse det også, sier Brekke.

Hun forteller videre at det har vært vanskelig å holde seg motivert når treningssentrene har vært stengt.

– For to uker siden da treningssentrene stengte så skal jeg ærlig innrømme at det var en liten knekk, men det er veldig deilig å være i gang igjen nå, avslutter hun.

HOLDER SMITTEN VEKKE: Elena Watz vasker kontaktpunkter etter hver gjennomførte øvelse. Hun har et sterkt ønske om at treningssenteret fortsatt skal holde åpent. Foto: Pål Schaathun

Tapt over en milliard i omsetning

Samtidig som at pågangen er enorm på sentrene i Bergen kan Hovedorganisasjonen Virke opplyse om at treningssenterbransjen har tapt 1,3 milliarder kroner i omsetning under koronaåret 2020. Mer enn hver tredje kunde har fryst medlemskapet sitt, og hver tiende kunde har sagt opp.

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke. Han mener at man kan drive treningssentre forsvarlig, selv under høyt smittetrykk.

– 2020 var det mest dramatiske året som treningsbransjen har hatt noen gang, sier Horneland Kristensen til TV2.

Han understreker også at folkehelsen er det viktigste, og at med begrenset kapasitet og gode smittevernsrutiner mener han at også resten av landet kan åpne opp sine treningssentre.