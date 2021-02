Elleve kvadrat gikk for 2,6 millioner

Etter en heftig budrunde gikk en leilighet på elleve kvadratmeter for 2,6 millioner kroner. – Det var spinnvillt, sier eiendomsmegleren.

En leilighet som var til salgs i Huitfeldts gate 33 i Vika i Oslo siktet mot norgesrekord i kvadratmeterpris.

Prisantydningen på 2,35 millioner ville gitt en kvadratmeterpris på 214.000 kroner, men mandag formiddag presset seks budgivere prisen opp i 2,6 millioner kroner. Dermed endte kvadratmeterprisen på 237.000 kroner, før omkostninger.

Ung og fornøyd selger

Selger er Andreas Ingemundsen, som bare er 20 år.

– Jeg jobbet et år etter videregående, sparte opp egenkapital og kjøpte leiligheten for 1,9 millioner kronerh østen 2019, sier Andreas Ingemundsen.

Han hadde fått bygget på en balkong, noe som utvilsomt økte verdien. Uansett er Andreas godt fornøyd med en prisstigning på 700.000 kroner på halvannet år.

Den lille leiligheten har både entre, bad og en sovehems klemt inn over badet, men resten av leiligheten blir naturlig nok ganske trang. Når man står inne i oppholdsrommet, kan man enkelt ta på kjøkkenbenken og den minimale ensetesofaen - samtidig.

– Ja, det er dyrt, og det er litt trist at det er slik, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

– Men samtidig må man tenke på at det trolig er den billigste leiligheten sentralt Oslo vest. Ulempen er at man får veldig får kvadratmeter å leve på.

Norgesrekord?

BUDKAMP: I følge eiendomsmegler Joachim Lauritsen i DNB Eiendom drev seks budgivere prisen for krypinnet 250.000 kroner over prisantydningen. Foto: Knut Neerland

– Det er klart at 237.000 kroner per kvadratmeter er en høy pris, men det er jo veldig sentralt på Oslo vest, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

– Alternativet er jo å leie et rom i et kollektiv for antagelig den dobbelte bokostnaden, sier Buraas.

– Om dette er norgesrekord i kvadratmeterpris vet jeg ikke, men når du har god beliggenhet, er det slik at beliggenheten prises inn i den første kvadratmeteren, og når du i tillegg har svært få kvadratmeter å dele det på drar jo det prisen kraftig opp.