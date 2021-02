Bloggstjerne har blitt mamma for første gang

Natt til mandag ble bloggeren Ida Wulff og forloveden Dennis Andersen foreldre foreldre for første gang.

– Ble mamma til verdens fineste gutt i natt, skriver Wulff på Instagram mandag ettermiddag.

– Lite liv i magen



Bloggeren hadde egentlig ikke termin før om to uker, men på søndag informerte Wulff sine drøyt 40.000 følgere på Instagram om at ting skjedde raskere enn planlagt.

– Etter taco, brettspill og lørdagskos i går kveld, ble ikke den dårlige magefølelsen borte. Lite liv i magen kombinert med at vekstkurven har flatet ut, gjorde at vi kjørte til sykehuset sent på kvelden for å få en sjekk, sto det i innlegget.

Fremme på sykehuset ble det bestemt at fødselen skulle igangsettes.

– Jeg SKJØNNER ikke at dette skjer. Sånn virkelig, skjønner det ikke, skrev hun avslutningsvis i innlegget.

– Helt jævlig

Wulff har vært en av Norges mest profilerte bloggere i en årrekke, og annonserte i slutten av august at hun ventet sitt første barn.

– Endelig føler jeg meg trygg og frisk nok til å si det: Jeg er gravid! Jeg skal bli mamma, skrev hun på bloggen sin.

Wulff la ikke skjul på at graviditeten hadde vært utfordrende.

– Dette har vært HELT JÆVLIG. Men det kan vi snakke mye mer om senere, sto det videre i innlegget.