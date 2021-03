Tone Damli strevde etter hun ble tobarnsmor: – Måtte innse at det ikke gikk

For mange har koronapandemien satt livene på vent. For artist Tone Damli (32) har hun derimot hatt hendene fulle det siste året med både husbygging, familieforøkelse og nye jobbprosjekter.

– Det har vært et rart og innholdsrikt år, men jeg føler at jeg har brukt koronatiden ganske godt, sier Damli, da hun, sammen med sin fem år gamle datter Billie Aaberge Foss, gjestet God morgen Norge torsdag.

OMVELTNINGER: Samtidig som Tone Damli har blitt tobarnsmor har også eldstedatteren Billie Aaberge Foss begynte på skolen. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Slitsomt og fantastisk

I oktober ble Damli og mannen Markus Foss tobarnsforeldre, da lille Marlon kom til verden.

Til God morgen Norge forteller hun at det både har vært slitsomt og fantastisk på samme tid, å bli en familie på fire.

– Jeg føler egentlig at vi har hatt det ganske fint denne tiden.

Damli annonserte i april i fjor om familieforøkelsen. Graviditeten fant hun nemlig ut av, rett etter fjorårets Melodi Grand Prix-finale. Å få barn under koronatiden har hun derimot opplevd som noe positivt.

– På en måte har det vært veldig bra, alt ble jo egentlig satt på vent uansett. Det visste man jo ikke da. Men jeg har fått brukt tiden hjemme, så det har vært ganske passende, sier hun, men legger til:

– Det som er kjipt oppi alt er jo at man ikke får møtt folk, og ingen får hilst på Marlon omtrent. Jeg føler at ikke alle skjønner at jeg har fått et barn i denne tiden. Slik sett har sosiale medier hjulpet, sier hun.

Sårt tema

For selv om Damli til stadighet deler glimt fra familielivet i sine sosiale kanaler, har hun også tatt til orde for et tema som lå hjertet hennes nært.

Etter hun fikk lille Marlon i oktober, slet nemlig Damli med amming.

– Det er et sårt tema for veldig mange.

– Når man ligger på barsel etter man har født, så er det kun ett alternativ, og det er å få til ammingen. De aller fleste har jo lyst til å få det til, jeg hadde lyst til det, og det gikk greit i starten, før jeg begynte å slite, forteller hun.

For Damli ble ammingen en stor belastning hvor hun fikk høye skuldre, og svettet og gråt over at hun ikke fikk det til.

– På et tidspunkt måtte jeg bare kalle en spade for en spade, og innse at dette går ikke.

– Ting ble så bra den dagen jeg bestemte meg for å gå over til flaske. Derfor vil jeg slå et slag for alle flaskemammaer der ute. Det blir folk av disse flaskabarna også.

Og responsen lot ikke vente på seg.

– Det har vært veldig mye positivt rundt det. Jeg tror det er mange som trenger å høre akkurat de ordene, de trengte jeg å høre selv. At man ikke er mislykket på noen måte, om man ikke får det til, sier hun.

Familiekjær

Etter at Damli slo gjennom med sin Idol-deltakelse i 2005, satte hun hjembygden sin Sogndal på kartet. Til tross for at hun og mannen nå bygger hus på Blommenholm i Bærum, innrømmer hun at det føles rart å kalle det nye familieredet for «hjemme».

– Jeg har jo to hjem, men hjertet mitt er i Sogn.

Da koronaen gjorde sitt inntog i Norge i fjor, fant Damli raskt ut at hun måtte aktivisere seg selv. Det førte til et strikkesamarbeid med Skappel.

– Jeg ville at kolleksjonen skulle føles som hjemme. At de er hjemmelaget betyr mye, og at plaggene kan gå i arv, forteller hun.

Plaggene har hun oppkalt etter viktige personer i familien sin, blant annet bestemoren hennes som døde i februar.

– Jeg har fantastiske minner å se tilbake på med «besta», men hun var en gammel dame som var mett av dage. Likevel er det veldig, veldig trist når slikt skjer.

Ny musikk?

Siden Damli deltok i Melodi Grand Prix i fjor, har hun satt musikken på pause. Til God morgen Norge forteller hun at hun håper den trenden skal snu.

– Jeg har hatt noen turer i studio nå nylig, og det føles deilig. Samtidig har jeg hendene og hodet fullt på hjemmebane akkurat nå.

– Men jeg har en tanke og ambisjon om at til høsten hadde det vært deilig å slippe ny musikk, sier hun.