Så ekstreme mengder porno – derfor ble isbading redningen

Sakarias Koivisto (34) oppdaget at han hadde et problem da han aldri klarte å slutte å se på porno.

I ungdomstiden så Sakarias Koivisto på porno som mange andre. Han forteller at det pleide å gå på automatikk, og at det var en måte å regulere følelsene sine på.

Først da han var 27 år, merket han at han hadde et problem.

– Jeg følte ikke at jeg hadde kontroll over det. Jeg prøvde å slutte mange ganger, uten å klare det, forteller Sakarias.

Han skjønte etterhvert at han måtte gjøre noe med situasjonen han var i, og at den ekstreme bruken hans ikke lenger var normal.

– Jeg følte jeg så på det veldig mye og følte at «dette er ikke bra», sier Sakarias.

34-åringen er en av de vi møter i den nye dokumentarserien «Pornolandet» på TV 2. Der er pornoavhengighet ett av temaene som tas opp.

– Skjønte at pornoen måtte vekk

Sakarias opplevde etterhvert at han var nødt til å gjøre noe med bruken sin. Han opplevde blant annet å få et kroppsfiksert syn på kvinner og kropper som ikke gjenspeilet virkeligheten.

– Det var når jeg innså hvor skadelig det var for meg og hvor mye det preget meg, at jeg tok grep, forteller han.

NY HOBBY: Isbading har blitt viktig for Sakarias. Foto: Skjermdump / TV 2

Samtidig begynte han med isbading, noe som ble et viktig verktøy for å komme seg ut av avhengigheten.

– Det spilte en stor rolle. Jeg oppdaget gjennom isbading en langt sunnere måte å regulere følelser på enn porno. Isbading gjør meg mer salig, og etter bading sitter jeg igjen med en følelse av tilfredshet og glede, forteller Sakarias.

Han hadde hatt lyst til å prøve isbading i flere år, og var solgt etter første gang.

– Du får den samme gode følelsen, og det du slipper er skammen eller den vanskelige følelsen etter å ha sett på porno, sier han.

Da han kuttet ut porno slet han mest de første ukene, men etter hvert kunne han gå 4-5 måneder uten å se på.

– Det jeg har merket når jeg har kuttet ut porno, er at jeg opplever en mer sunn seksualitet. Den er ikke lenger en projeksjon av det som foregår i porno, som jo er veldig urealistisk og undertrykkende, forteller Sakarias.

Økning i pornoavhengighet

Daglig leder i Terapivakten Ove André Remme fortalte nylig til TV 2 at de har sett en økning i pornoavhengighet under pandemien.

– Vi ser at det er mer trafikk på artiklene vi har på denne tematikken, og vi får flere henvendelser enn vanlig, sier Remme, som selv er rus- og familieterapeut.

Han mener en av utfordringene med avhengigheten er at den er svært tabubelagt.

– Det er en lidelse vi må bli flinkere til å synliggjøre, som det må etableres bedre behandlingstilbud for, sier Remme.

ØKT: Pornoavhengigheten har økt under pandemien. Foto: Dmitri Maruta

– Vanskeligere under pandemien

Sakarias forstår at pandemien er ekstra vanskelig for folk, og sier han selv har slitt mer med å unngå porno.

– Nå når man opplever uro og stress, har man ikke de samme verktøyene som sosiale nettverk eller aktiviteter. Da blir man sittende med seg selv, sier Sakarias.

Han har et klart tips til andre som lurer på om de selv har et problem.

– Prøv å slutte og se om du klarer det. Det var sånn jeg oppdaget at det ikke funket for meg, og at jeg hadde et problem. Likevel, du må selv avgjøre hva slags rolle pornoen skal ha i ditt liv, og om det er i tråd med dine verdier, sier Sakarias.

Pornolandet har premiere på TV 2 onsdag 24. februar.