Ser du hvilken frekk rett Wenche tilbereder her?

Lørdag ble det klart at Andreas Haukeland, best kjent under artistnavnet TIX, vant året Melodi Grand Prix. Han spilte da låten «Fallen Angel», som er den engelske utgaven av Tix' MGP-låt «Ut av mørket».

Og selv om låten vant med solid margin har den fått hard medfart av musikkanmeldere i forkant av finalen. Av Dagbladets musikkanmelder ble låten omtalt som «hjelpeløs», mens NRKs anmelder kalte den «reinspikka søppel».

ANMELDERSTIKK: Terningen rundt halsen til TIX viste enere på alle sidene. Foto: Julia Marie Naglestad / Nrk

Venter i kjøleskapet

Under lørdagens show var han utstyrt med en svær gull-terning rundt halsen, der alle sidene viste terningkastet én. Dette var et pek til blant annet Dagbladets anmelder Anders Grønneberg, som tidligere har uttalt:

«Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans, dersom han vinner MGP-finalen».

Dette kan anmelderen nå få muligheten til. TV 2s kokk Wenche Andersen har nemlig mottatt et autentisk og brukt TIX-pannebånd.

– Jeg tenkte å lage en liten rett til han som ville spise pannebåndet ditt fritert.

Mandag var hun i studio for å tilberede retten.

– Jeg håper det er litt salt svette i det, slik at han kan få smake på det også, sier Wenche om Tix' pannebånd.

Hun forteller at hun ønsker å gratulere Tix med den gjeve seieren, og at hun har ønsket å gjøre noe spesielt med retten:

– Du er så fargerik og fin, så jeg synes du skal ha litt mer smak enn det, fortsetter hun.

Den står nå og venter i kjøleskapet, i påvente av MGP-vinnerens studiobesøk tirsdag morgen.

Slik lager du retten

I videoen øverst i denne saken kan du se hvordan retten skal tilberedes, i tilfelle du ønsker å lage den selv. Obs på at det kan være vanskelig å få tak i et brukt TIX-bannebånd, samt at Wenche har erstattet det foreslåtte knuste glasset med knust tyrkisk pepper.

Det du trenger er:

En avokado.

Ett Tix-pannebånd (brukt, forhåpentligvis litt svett).

Chili.

Sitron.

Tigersaus.

Knust tyrkisk pepper.

Ingefær.

Slik går du frem:

Først moser du avokadoen.

Tilsett så litt finhakket pannebånd.

Tilsett godt med chili, samt flere sure sitrondråper.

Hell på litt tigersaus, for å gjøre retten litt mer «hot».

Dander retten i knust tyrkisk pepper.

Legg til store mengde ingefær.

Topp det hele med finhakket pannebånd.

BRUKT: Dette bannebåndet er tidligere brukt av Andreas Haukeland. Foto: TV 2

– På tull

I etterkant av finalen uttalte Grønneberg til VG at han ikke «bare kunne røske pannebåndet av ham».

– Jeg skrev dette på tull, det var et ordspill, med utgangspunkt i uttrykket om å spise hatten sin, fortalte han til VG da.

Som følge av lørdagens seier er TIX Norges bidrag i Eurovision Song Contest.

God Morgen Norge har vært i kontakt med Dagbladet. Hvorvidt det blir pannebåndspising eller ei vites ikke per mandag ettermiddag.