Hør pilotens mayday: – Vi må snu umiddelbart!

Flydeler regnet ned over boligområde utenfor Denver lørdag.

Lørdag fikk en Boeing 777-maskin fra United Airlines problemer med en motor like etter avgang fra flyplassen i Denver, i Colorado, USA.

Passasjerer beskriver et høyt smell før det begynte å brenne, og flydeler datt ned over et boligområde.

Telefonstorm

Nødtelefonen ble nedringt av folk som så vrakdeler regne ned over byen.

– Jeg fikk nesten vrakdelen i hodet, sier en kvinne.

– Det ser ut som flyet har eksplodert. Det regner deler ned over hele byen, sier en annen.

Politiet i Broomfield har offentliggjort et tre minutters opptak fra nødsentralen. Hør det her:

Flyet skulle til Honolulu, Hawaii, og mange av passasjerene fikk en skrekkslagen start på ferien.

Livredde passasjerer

– Kapteinen annonserte at vi hadde nådd marsjhøyde, og før han var ferdig hørte vi en eksplosjon. Det ristet i flyet og vi begynte å falle ned. Vi kunne føle det som om vi gikk nedover i en heis. Flyet ristet og vi skjønte noe var alvorlig galt, beskriver David Delucia som var om bord i flyet.

– Jeg trodde virkelig det var en bombe om bord, sier Delucias kone, Simona.

Se intervju med flere passasjerer i videoen under:

Kapteinens nødanrop til tårnet er også offentliggjort. Han rapporterte om «store motorproblemer».

Flyet landet imidlertid trygt på flyplassen i Denver, og det var først da passasjerene fikk vite at deler av flyet hadde regnet ned over et boligområde i byen.

Hør kapteinens mayday-anrop øverst i saken!

Satt på bakken

Flytypen er nå satt på bakken mens motorbladene undersøkes. Luftfartsmyndighetene i Storbritannia har forbudt alle fly med samme motor, å fly over britisk luftrom, melder Sky News.

FAA har konkludert med at bladene på flyets Pratt & Whitney PW4000-motor skal undersøkes nærmere. Disse bladene brukes kun på flytypen Boeing 777, melder FAA i en uttalelse søndag.