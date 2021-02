Det spanske bilmerket Cupra feirer i dag tre år på helt egne ben. Det skjedde etter at de ble skilt ut fra moderselskapet Seat.

Cupra-navnet har tidligere vært brukt på de mer sporty modellene til Seat, men har nå vært et eget bilmerke siden 2018.

Og i mars er det klart for lansering av merket i Norge. Hit kommer Cupra blant annet med sin første egenutviklede modell – den ladbare hybriden Formentor. Den er forøvrig nominert til Årets bil-kåringen.

Ikke så langt etter følger den første rene elbilen: Born. Det er altså det bekreftede modellnavnet på konseptbilen El-born, som vi har sett på bilutstillinger allerede.

Se – her debuterer et nytt bilmerke

Skiller seg ut

– Cupra kommer til å vekke oppsikt i Norge, med elbilen Born i front. Vi kommer med et merke som appellerer til de som kanskje er enda mer opptatt av design, teknologi og kjøreopplevelser enn bare drivlinjen, sier Ole Kristian Ågotnes, direktør for Cupra Norge i Harald A. Møller AS.

Selve navnet springer ut fra motorsport og er en sammenfatning av Cup Racing.

Det er ingen tvil om at Cupra byr på sportslige og elegante linjer på SUVen Formentor. Den kommer til Norge allerede i mars.

Kjent plattform

SUVen Formentor er altså først ut. Cupra legger vekt på å fremstå som sporty og ungdommelig, og det gjenspeiler seg også godt i designet på denne bilen. Her er ambisjonen tydelig å skille seg fra de mer fornuftige modellene fra Seat.

Elbilen Born lanseres også i år, og bygges på Volkswagens MEB-plattform. Det er den samme som brukes i for eksempel VW ID.3. Born blir tilgjengelig med flere batteripakker, designelementer og utstyrspakker.

Tøff konseptbil

– Cupra blir et rendyrket elektrifisert merke i Norge, og det harmonerer godt med fabrikkens strategi og kommende modellanseringer, sier Ågotnes.

Fra tidligere har Cupra fått oppmerksomhet rundt den helelektriske konsept-SUV-en Tavascan.

– Konseptet viser hvor vi er på vei. Nettopp evnen til å stå ut i mengden skal kjennetegne alle modellene våre. Du kommer kanskje ikke til å se en Cupra på ethvert gatehjørne. Men de du ser, de legger du merke til, sier Ågotnes.

Her er den elektriske konseptbilen Tavascan. Dette er en el-SUV, som nok kan bli interessant, om den realiseres.

VW i ryggen

Det fortsatt ferske bilmerket har sitt hovedsete i Barcelona, med Volkswagen-konsernet i ryggen. I Norge er det importør Harald A. Møller AS som skal ta bilene ut i markedet. Det gjør de gjennom digitale salgskanaler, hjemlevering og flere nye konsepter for kundeoppfølgingen.

– Vi skal være merket for de som tar egne valg og sørger for å være først ute. Vi tenker nytt, og vi skal appellere til bilkunder som heller ikke går av veien for å tenke nytt, sier Ågotnes.

Harald A. Møller har i flere år vært ledende på den elektriske drivlinjen og har som mål å være i førersetet på vei mot 2025-målet om å kun selge elektriske nybiler i Norge.

Omtrent slik vil interiøret i Cupra Born se ut.

Video: Se mer av Cupras linjelekre SUV her:

