OL-kvaliken i fare for Nora Mørk

Nora Mørk må belage seg på noen uker på sidelinjen etter knesmellen hun fikk for Vipers.

12. februar var det mange som pustet lettet ut. MR-bildene av Nora Mørks kne viste at smellen hun pådro seg i Champions League ikke var alvorlig.

Da hadde den svært skadeplagede 29-åringen gått gråtende av banen kun dager tidligere, og man fryktet et nytt langvarig skadeopphold.

De positive nyhetene til tross, nå får TV 2 bekreftet fra trener Ole Gustav Gjekstad at Mørk likevel ikke kan spille kamp på noen uker.

– Den smellen hun fikk er under kontroll. Nora har fått seg en ordentlig smell, men føler seg fin. Likevel er det anbefalt at hun bruker noen uker på å trene seg opp, sier Gjekstad til TV 2 mandag.

Vipers-treneren kan ikke gi noe mer eksakt tidsbilde enn «noen uker» og forteller at ingenting egentlig har endret seg. Det er kun snakk om en smell og ingen leddbånd eller lignende har tatt skade.

Men det betyr samtidig at en rekke viktige kamper for både klubb og landslag står i fare for håndballstjernen.

Allerede 7. mars venter åttedelsfinale for Vipers mot Odense i Champions League. Returoppgjøret skal spilles 14. mars.

Og om under en måned skal de norske håndballjentene i aksjon i Montenegro. Fra 19.-21. mars venter tre kamper mot henholdsvis Montenegro, Romania og Thailand.

De kan Mørk nå gå glipp av etter smellen mot Rostov-Don tidligere i måneden.

Vipers er nettopp ute av karantene etter å ha vært på en utenlandsturné i forbindelse med Champions League-gruppespillet. Mørk skal begynne å trene forsiktig denne uken, men kan altså ikke spille kamper med det første.