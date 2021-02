I en ny undersøkelse utført høsten 2020 kommer det frem at mer enn én av fem har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret. Hele 22 prosent har opplevd seksuell trakassering, og kvinner betydelig mer enn menn.

Så mange som 46 prosent av kvinnene som svarte på undersøkelsen oppga at de har opplevd seksuell trakassering.

Ønsket bedre resultat

Yngre er mer utsatt enn eldre, og det er kjønnstrakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet som er det flest opplever.

Det er likevel nedgang på 10 prosent fra 2018.

– Jeg hadde håpet på et bedre resultat, sier forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, i en pressekonferanse mandag.

Han ønsker økt bevissthet rundt hva som egentlig er mobbing og trakassering, og understreker at terskelen må bli lavere for å si ifra om man opplever uønskede bemerkninger og slengkommentarer.



Også mobbing i Forsvaret har hatt en nedgang siden forrige undersøkelse, med 2 prosent.

Mindre mobbing

11 prosent av repsondentene har opplevd en eller annen form for mobbing, med overtall av jenter. Få har vært utsatt for fysisk mobbing.

Personrelatert mobbing er mest fremtredende for de yngste gruppene, mens utestengig er mer fremtredende for de eldre.



– Ingen i Forsvaret skal måtte oppleve mobbing og seksuell trakassering, sier Kristoffersen.



Han varsler at de vil iverksette tiltak, og oppfordrer ansatte og førstegangstjenende til å senke terskelen for å si ifra om de opplever mobbing eller seksuell trakassering.



Alle ansatte i Forsvaret og alle som har vært i Førstegangstjenesten i minimum 6 måneder har fått undersøkelsen tilsendt. Over 10.000 respondenter har svart.