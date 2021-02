Reagerer på russiske «kamuflasje-biler»: – Jeg er virkelig lei av dette her

Bildene av smørebussen og de russiske lagbilene har vekket oppsikt i forkant av ski-VM i Oberstdorf.

Bilene er nemlig dekket med et hvitt «kamuflasje-mønster» som skal skjule at de tilhører Russland.

– Mange spurte oss om hva vi holder på med. En del trodde det var på grunn av det varme været. Ingen forstod hvorfor vi gjorde det, sier Russlands trener Markus Cramer til Aftonbladet.

Årsaken til at Russland må dekke til sine lagbiler er at de ikke får konkurrere i mesterskap som VM og OL på grunn av den omfattende dopingproblematikken. Russiske utøvere og ledere får kun delta om de kan bevise at de ikke har brukt doping, og da under nøytralt flagg.

Det russiske skilandslaget er derfor tvunget til å dekke til flagg, navn og symboler på sitt utstyr under VM i VM i Oberstdorf.

Det gjelder også kjøretøyene. Mens de norske, svenske og finske smørebussene og lagbilene er prydet med flagg og bilder med utøverne, er altså de russiske dekket med en slags hvit kamuflasje-presenning.

TILDEKKET: Russlands smørebuss. Foto: Ernst A. Lersveen, TV 2

– Vi får ikke benytte oss av de russiske flagget eller andre russiske emblem. Jeg er virkelig lei av dette her. Det startet i 2015 og tar aldri slutt. En gang må denne historien stoppe opp, slik at vi kan gå tilbake til et normalt liv, sukker Cramer.

Langrennssjef Espen Bjervig i Skiforbundet forstår russernes frustrasjon, men mener det er en riktig avgjørelse at bilene må tildekkes.

– Jeg har sett at den russiske smøretraileren er tildekket. Det synes jeg er riktig i og med at landet faktisk er utestengt fra mesterskap. Når Marcus Cramer sier dette er en belastning for utøverne, så skjønner jeg det, sier han til TV 2.