Peter N. Myhre foreslås som ny fylkesleder i Oslo Frp

Peter N. Myhre (66) er en av veteranene i Oslo Frp. Nå trekkes han fram som et aktuelt navn som ny fylkesleder i Oslo Frp.

– Det er en veldig god løsning. Han har god tid etter at han har gått av med pensjon, han kjenner Oslo Frp meget godt, og er ikke omdiskutert, sier Frp-veteran Carl I Hagen til TV 2.

Solvik-Olsen uaktuell

Ketil Solvik-Olsen gjorde klart i forrige uke at han ikke lenger er aktuell som ny fylkesleder i Oslo Frp. Dermed er det nok en kabal i fylkeslaget som legges. Hvem skal ta ansvar for gjenoppbyggingen av fylkeslaget som for tiden er satt under administrasjon?

Dette er en jobb for Peter N. Myhre mener lokallagsleder i Gamle Oslo, Sigurd Fredeng.

– Jeg tenker at Peter N. Myhre er en god kandidat til den jobben, Han har lang politisk erfaring både som ordfører og byråd. Så det vil være en god løsning med han som leder og Andreas Meeg-Bentzen som nestleder, sier Fredeng til TV 2.

Også lokallagsleder i Alna Frp og tidligere nestleder i Oslo Frp, Karin Woldseth, mener det kan være en god idé.

– Peter N. Myhre er en rund og fin type. Han kan løse de fleste problemer dette fylkeslaget måtte komme opp i. Hvis han stiller så tror jeg det er et veldig godt alternativ, sier Woldseth til TV 2.

– Tenker på det

Myhre ble formann i fylkespartiet i 1982, og var leder helt fram til 1995, med unntak av det ene året han var ordfører i Oslo, i perioden 1990 til 1991.

Han ble valgt til fylkesleder i Oslo Frp igjen i 2005, og ble sittende som leder i fem år.

– Er det aktuelt for deg å ta på deg en ny periode som fylkesleder?

– Jeg tenker på det, bekrefter Myhre.

Han understreker at han ikke kaster seg inn og lanserer seg selv som kandidat, men utelukker ikke at han kan komme til å si ja hvis interimstyret mener dette er den beste løsningen.

– Hvis det kan være en nødløsning, så skal jeg være villig til å vurdere det, sier Myhre til TV 2.

– Du har lang erfaring som fylkesleder, vil det ikke i denne spesielle situasjonen være det enkleste og beste å velge deg?

– Jeg har erfaring - og alder - jeg blir 67 år, så det er litt mye av det siste, sier han. Myhre er også en av de mest erfarne politikerne Frp har sentralt, han har hatt en rekke verv og var fast representant i Stortinget fra Oslo i perioden 2009–2013.

Carl I. Hagen gir Myhre sin uforbeholdne støtte.

– Det vil være en helt nydelig løsning, sier han.