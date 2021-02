Bekrefter brudd

GOD KVELD NORGE (TV 2): Silje Nordnes bekrefter at hun nå er singel.

Programleder Silje Nordnes (36) og artist Fay Wildhagen (27) har gått hver til sitt.

Nordnes bekrefter bruddet i en episode av «Lørdagsrådet», der hun svarer på spørsmålet flere har undret seg over den siste tiden:

BRUDD: Fay Wildhagen og Silje Nordnes er ikke kjærester lenger. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg er 36 år, singel og bor alene, sier hun i episoden.

Det var Se og hør som først omtalte saken.

Doktorgrad i brudd

Nordnes deltar i «Lørdagsrådet» sammen med Kåre Magnus Bergh og Ronny Brede Aase som rådgivere og i forbindelse med «Melodi Grand Prix».

Programleder i «Lørdagsrådet», Live Nelvik, spøker med at Nordnes har mastergrad i brudd. Nordnes er enig i det Nelvik sier, og forteller:

– Jeg begynner å nærme meg doktorgad, ler Nordnes i episoden.

Nordnes har ved flere anledninger i radioprogrammet «P3morgen» delt historier rundt kjærlighetslivet sitt. Både de vellykkede historiene, og de mindre vellykkede historiene.

Hennes «MGP»-kollega, og tidligere radiokollega, Brede Aase støtter henne og sier at han også synes hun er flink til å komme seg opp på hesten igjen etter brudd eller tunge tider.

Kollega røpte forholdet

Nordnes og Wildhagen bekreftet at de var et par i mars 2019. Nordnes fortalte nyheten i «P3morgen», men sa ikke hvem hun hadde blitt sammen med.

AVSLØRTE FORHOLD: Markus Neby (midten) avslørte på TV at hans venn og kollega Silje Nordnes (venstre) var sammen med artist Fay Wildhagen. Her sammen med Ronny Brede Aase (høyre). Foto: NRK

Det gjorde på en annen side hennes kollega på den tiden: Markus Neby. I et intervju på NRK-programmet «Lindmo» røper han at det var Fay Wildhagen Nordnes var blitt sammen med.

Fay Wildhagen er gitarist og artist, og har mottatt flere priser for sitt arbeid som artist. Blant annet fikk hun Edvard-prisen for låten «Into the Woods».

Silje Nordnes er journalist og programleder for både radio og TV. Den siste tiden har hun vært å se på TV som programleder i NRK-programmene «Maskorama» og i et vikariat i «Melodi Grand Prix».

Silje Nordnes og Fay Wildhagen har ikke svart på forespørslene fra God kveld Norge.