Helgheim tar ikke kamp mot Tybring-Gjedde i Oslo

Både Helgheim og Tybring-Gjedde har på hvert sitt hvis gikk uttrykk for at de vil på Stortinget til høsten for Oslo Frp.

Vil ikke utfordre

Nå sier Helgheim tydelig at han stiller seg til disposisjon for både 1. og 2.plassen på lista.

– Men jeg ønsker ikke å stille mot Christian, hvis han vil ha 1.plassen vil jeg ikke utfordre ham på det, sier Helgheim til TV 2.

Det var Aftenposten som første meldte om saken.

Støtte til Tybring-Gjedde

Tybring-Gjedde uttrykte seg slik til TV 2 forrige uke om sine ambisjoner.

– Jeg er til disposisjon fra 1. til 10.plass. Jeg er glad i politikk, og er lysten på fire nye år på Stortinget, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

– Så får du tilbud om 1.plassen så takker du ja?

– Det er helt korrekt. Jeg trekker meg ikke fra lista da.

I dag vil han ikke kommentere saken ytterligere, men viser til at interimstyret i Oslo Frp får gjøre sin jobb.

Den nåværende lederen av interimstyret i Oslo, Ketil Solvik-Olsen, har selv pekt på at det er naturlig at Tybring-Gjedde rykker opp.

– Jeg har sett at noen ønsker å foreslå Helgheim. Da tenker jeg at det primært er på andreplass. Det naturlige vil være at Christian Tybring-Gjedde rykker opp, med mindre han selv av en eller annen grunn ikke ønsker det. Jeg tror Helgheim hadde vært en utmerket stortingsrepresentant for Oslo, sa Solvik-Olsen til VG fredag.

Vil ikke ha Helgheim på topp

TV 2 har kontaktet en rekke lokallagsledere i Oslo Frp. Mange holder kortene tett til brystet, men enkelte er tydelige på noen grunnprinsipper.

Blant dem Karin Woldseth, som tidligere var nestleder i Oslo Frp og nå leder Alna Frp.

– Jeg mener førstekandidaten må komme fra Oslo. Det vil være et nederlag hvis vi ikke klarer å hoste opp noen av våre egne, sier Woldseth.

Hun mener derfor det ikke er like aktuelt at Helgheim får 1.plassen på lista.

– Det kan gjerne være en løsning at Christian rykker opp, sier Woldseth som understreker at hun bare uttaler seg på vegne av selv som lokallagsleder.

Samtidig er hun tydelig på at Helgheim trengs på Stortinget.

– Nå som Listhaug ikke kan være like frittalende så trenger vi John, så jeg er ikke avvisende til at han kan stå på 2.plassen, sier Woldseth.

Også lokallagsleder i Gamle Oslo Sigurd Fredeng ønsker seg Tybring-Gjedde på topp.

– Personlig tenker jeg det ville blitt bra med Christian på 1.plass, Jon på 2.plass og Carl I. Hagen på 3.plass, sier Fredeng til TV 2.

Carl I.Hagen har selv fremhevet Tybring-Gjedde som en naturlig toppkandidat.

– Jeg tenker det er naturlig at Christian nå rykker opp, sa Hagen til TV 2 på fredag.

Misnøye med tre menn på topp

Han er selv kandidat til 3.plassen på lista, uttrykte Hagen til VG fredag. Hvis dette blir løsningen før Oslo Frp en stortingsliste med tre menn på topp.

Det er det flere i fylkeslaget som ikke går med på.

– På den 3.plassen skal Aina stå, sier Woldseth og utdyper:

– Vi kan ikke ha tre menn på topp. Det hjelper ikke å ha en kvinnelig partileder altså. Det er ikke diskuterbart fra min ståsted.

Også lokallagsleder i Vestre Aker Frp, Beate Holland, mener det er naturlig med en kvinne blant de øverste plassene.

– Jeg mener det er problematisk hvis vi har tre menn på topp. Vi må få fram de flinke damene vi har, sier Holland til TV 2.

Fredeng mener imidlertid at det ikke er noe problem.

– Vi i Frp går etter kvalitet og ikke etter kjønn, sier han.

Det er lokallagsleder i Stovner Frp, Ombir Upadhyay, enig i.

– Politisk tyngde er viktigere enn at vi kvoterer noen inn, om det så er en kvinne eller enn innvandrer, sier Upadhyay.



Saken oppdateres