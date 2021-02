The Voice-deltaker til topps på Spotify med sin egenskrevne låt

Fredagens opptreden fikk uante konsekvenser for Maria Petra (20). I tillegg til å komme videre i The Voice, fløy låten hennes helt til topps på Norway Viral 50 på Spotify.

Maria Petra Brandal (20), som går under artistnavnet Maria Petra, fikk en svært uventet, men gledelig start på helgen. For etter at 20-åringens The Voice-opptreden ble sendt på TV 2 fredag kveld, har det rent inn med hyggelige tilbakemeldinger fra seerne.

– Jeg har fått så mange meldinger fra folk som synes det jeg gjør er bra og sier at jeg må stå på, sier Brandal.

Se Maria Petras opptredenen i videovinduet øverst i saken.

20-åringen har brukt store deler av helgen på å svare på alle lykkeønskningene, og hun forsikrer om at hun skal forsøke å svare alle i løpet av de kommende dagene. Sangtalentet fra Horten virker litt forfjamset over all oppmerksomheten en mandags morgen.

Til topps på Spotify

Selv om alle seer-tilbakemeldingene sier sitt om 20-åringens prestasjon, er det også en annen tydelig indikator på at «Lonely» traff noe i det norske folk. Den egenskrevne låta fløy nemlig helt til topps på Norway Viral 50 på Spotify i løpet av helgen.

FØRSTEPLASS: Maria Petras «Lonely» ligger i skrivende stund på førsteplass på Norway Viral 50 på Spotify. Foto: Skjermdump

– Det er helt sjukt! Det hadde jeg absolutt ikke forventet. Det er så gøy, sier 20-åringen, som også har fått et sted mellom 600 og 800 nye følgere på sosiale medier.

Husket ikke mentor-ros

Tre av fire mentorer snudde seg da Maria Petra sang, og samtlige av disse roste henne opp i skyene. Selv husket hun ikke helt hva de sa til henne, før hun så opptredenen sin på TV.

– Jeg var så satt ut at jeg ikke fikk med meg hva de sa. Jeg husker bare at jeg skjønte jeg måtte smile og si takk fordi de hadde sagt ett eller annet, sier hun og humrer.

20-åringen valgte til slutt Espen Lind som mentor, og er svært fornøyd med valget.

– Jeg er kjempefornøyd. Espen er veldig, veldig flink, bedyrer hun.

Vil ha det gøy

Maria Petra begynte å skrive egne sangtekster allerede som 16-åring, men det var ikke før hun hadde gått et årsstudium i musikk at hun tok steget og ga ut egne låter i januar i fjor.

– Der møtte jeg folk som hjalp meg på vei, og da skjønte jeg at jeg hadde lyst til å fortelle ting gjennom musikken, forteller Maria Petra.

Foruten det ene skoleåret har hun ikke gått noe musikkrelatert skole tidligere, og hun har heller ikke hatt noen konkret plan om å satse fullt og helt på musikken.

– Planen min er å ha det gøy. Jeg vil bare legge ut låter og satse på at folk liker det jeg lager. Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg vil bli, men peiler meg inn på journalist-yrket eller noe annet innen sosialkunnskap, sier hun.

Har gitt ut flere låter

Det hun synger om i «Lonely» er selvopplevd. Da bruddet med kjæresten var et faktum, følte Maria Petra at det hjalp å skrive ned det hun følte.

– Alt var veldig rotete. Ved å skrive det ned, fikk jeg ryddet og satt ord på det jeg følte, sier hun.

I tillegg til «Lonely» ligger det to andre låter på Spotify. På spørsmål om vi får høre mer av hennes egne verker videre i konkurransen, er 20-åringen foreløpig hemmelighetsfull.