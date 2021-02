Cristian Brennhovd fikk privatlivet sitt spredt på internett: – Har gått innpå meg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Reality-deltakeren kaller bruddet med Sandra Fjeldberg for et «Hollywood-brudd» der alle private detaljer har blitt delt.

Cristian Brennhovd (20) og Sandra Fjeldberg (20) ble kjent for offentligheten da de begge deltok på Ex on the Beach i 2020. I løpet av sesongen fikk seerne følge med på både oppturer og nedturer i relasjonen deres.

Oppturene og nedturene skulle imidlertid ikke stoppe der. Da de kom hjem erklærte de nemlig at de to var blitt et par. Siden den gang har de slått opp, blitt sammen igjen og slått opp nok en gang. Det har hele tiden stormet rundt dem, og mye av kranglingen deres har skjedd offentlig - både på profilenes Instagramkontoer og gjennom pressen.

Da Cristian Brennhovd besøker God kveld Norges studio forteller han at det har vært tøft for ham å få privatlivet spredd på internett.

– Det har gått innpå meg

Han hevder at han har forsøkt å be Fjeldberg om å la være å dele mer av det han mener er en privatsak mellom to mennesker.

– Det ser dumt ut for oss begge to føler jeg, sier Brennhovd.

Tidlig i februar skrev VG at Brennhovd truet med å gå til søksmål mot podkasten «Dagen derpå», hvor Fjeldberg kom med sterke anklager mot ekskjæresten, uten at han fikk mulighet til å forsvare seg.

– Hun prøvde å anklage meg for noen voldshendelser som aldri har skjedd og som er dratt helt ut av proporsjoner, sier han.

Han hevder at de aldri har vært voldelige mot hverandre, men at de har hatt noen opphetede diskusjoner der de begge har vært sinte.

– De meningsløse voldsanklagene hun har kommet med går veldig inn på meg. Jeg har ikke lyst til at hele Norge skal tro at jeg har drevet å banket opp Sandra.

Brennhovd forteller at han i etterkant av podkastepisoden fikk meldinger fra fremmende der han ble kalt «jævla konebanker».

Grunnen til at han ønsket å saksøke podkasten dersom de ikke fjernet episoden er fordi han mener uttalensene har ødelagt hans navn og rykte.

God kveld Norge har kontaktet Fjeldberg, og hun står fast ved anklagene hun tidligere har kommet med og sier:

– Det er det flere vitner til. Både Sanja og Yasmine (programledere i podkasten). Og flere andre, sier hun.

Podkast-episoden er nå slettet. Til VG sa programleder Yasmin San Miguel følgende:

«Det ble aldri nevnt noen navn, og vi prøvde så godt vi kunne å ikke offentliggjøre ham. Han valgte selv å stille opp i intervju med VG med bilde og navn. Vi respekterer klagen hans og at han føler seg støtt. Derfor fjerner vi episoden».

Offentlig gapestokk

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik forklarer at det å få krenkende og personlig informasjon utlevert i sosiale medier eller via podkast kan være direkte skadelig.

EKSPERT: Astrid Valen-Ulvik VALEN-UTVIK Foto: Lene Elisabeth Eide / Eide foto.

– En offentlig gapestokk er det en grunn til at vi har gått bort fra som sivilisert samfunn, og en digital offentlig gapestokk er om mulig enda verre, og noe vi definitivt ikke bør drive med, sier hun og fortsetter:

– Om vi mener noen har begått lovbrudd, enten det handler om vold eller ærekrenkelse, så mener jeg man bør ta det med de rette instansene som kan vurdere og dømme i slike tilfeller, sier hun.

På spørsmål til Sandra Fjeldberg om hvorfor hun har valgt å dele dette offentlig svarer hun:

– Etter å ha blitt skuffet gang på gang følte jeg at sannheten måtte frem.

Dramaet fortsetter

Nylig toppet det hele seg da Fjeldberg gikk ut på Instagram og fortalte at Brennhovd hadde innledet et seksuelt forhold til hennes venninne Caroline Nitter (22).

Programleder Marte Bratberg konfronterer ham med dette i studio.

– De var aldri nære venner, forklarer Brennhovd.

God kveld Norge tar kontakt med Nitter for å høre om hva hun tenker om situasjonen:

– Det begynner å bli litt pinlig. Jeg og Sandra har aldri vært venner. Vi har vært bekjente. Jeg skjønner Sandra. Du kan få lov til å bli sur. Du kan få lov til å ha en reaksjon, men ikke heng meg ut på nettet. Det hun driver med er mobbing.

Fjeldberg på sin side står på sitt:

– Jeg synes det er ganske merkelig at de nå skal sitte å si at vi ikke var så gode venner. Det virker som at de prøver å få situasjonen til å se bedre ut, sier Fjeldberg.

I studio blir Brennhovd spurt om han og Nitter kommer til å bli kjærester.

– Vi får se hva som skjer. Skal aldri si aldri.