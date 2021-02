Politiet slo full alarm da de fant 19-åringen i skogen – det var bare ett stort problem ...

Brandon Soules (19) risikerer fengsel etter at han forfalsket sin egen kidnapping for å få én dag fri fra jobb.

10. februar ble amerikaneren funnet forkommen i skogen som omgir vanntårnet i småbyen Coolidge i Arizona.

Han var kneblet med et skjerf i munnen, og hendene var bundet bak på ryggen med et skinnbelte.

Soules hevdet ifølge AP at to maskerte menn hadde kidnappet ham, og at de slo ham bevisstløs og kjørte ham rundt i en bil i Coolidge før de til slutt dumpet ham ved vanntårnet.

– Vill jakt etter penger

Småbarnsfaren hevdet at mennene var desperate etter å slå kloa i pengene som Soules' far angivelig hadde gjemt rundt om i byen.

Til tross for en storstilt etterforskning, klarte ikke politiet å finne ett eneste bevis på at Soules faktisk var blitt kidnappet.

Da de så gjennom overvåkningsvideoene fra stedet han hevdet han ble kidnappet, så de verken 19-åringen eller kidnappingsmennene.

I en pressemelding publisert på Facebook, skriver politiet at Soules 17. februar ble arrestert og siktet for falsk forklaring.

I avhør har Soules innrømmet at han fant på historien for å få fri fra jobben sin hos en dekkforhandler, og at faren slettes ikke har gjemt penger rundt om i byen.

Coolidge-politiet sier at Soules etter arrestasjonen fikk sparken fra dekkforhandleren, The Tire Factory.

Går viralt

Politiets pressemelding har gått viralt, og det er mange som har fått seg en god latter av hvor langt Soules gikk for å få én dag fri.

«Nå som han ikke lenger har en jobb, trenger han ikke å ta seg fri på denne måten igjen,» skriver en under Facebook-innlegget.

«Kunne han ikke bare ringt jobben og sagt at han hadde diaré i stedet?», skriver en annen.