Solvedt ferdig i Brann

Det bekrefter Brann i en pressemelding mandag.

– Sportsklubben Brann og Rune Soltvedt er etter forhandlinger blitt enige om en sluttavtale, og at Rune fratrer sin stilling som sportssjef i Brann fra og med 1. mars, heter det i uttalelsen fra klubben.

Brann avviser at det ligger noen dramatikk i avgjørelsen om avslutte kontrakten med sportssjefen.

– Det ligger ingen dramatikk bak beslutningen, annet enn at partene nå avslutter et langt og godt samarbeid. Brann ønsker å takke Rune for en formidabel innsats for klubben gjennom 15 år, de siste seks år som sportssjef, og for hans integritet og lojalitet, skriver Brann om avgangen til klubbens mangeårige sportssjef.

Soltvedt har fungert i forskjellige roller i fotballklubben Brann siden 2005. Han trente blant annet klubbens G16-lag, som tok NM-gull i 2010. Senere har han jobbet som utviklingssjef, før han ble sportssjef i 2014.

Tror Brann har godt av et bytte

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Brann har godt av et bytte på sportssjef-siden.

– Han gjorde en fenomenal jobb sammen med Lars Arne Nilsen og resten av teamet da de rykket opp fra Obos og stabiliserte seg i toppen av Eliteserien.Så har det ikke vært allverdens de siste årene, så jeg tror Brann kan ha godt av et bytte. Det kommer helt an på hvem som kommer inn, men får de innnoen med god oversikt og et stort nettverk, kanskje noen nye tanker og ideer så kan det være det Brann trenger for å ta et steg i riktig retning igjen, sier Mathisen.

Han er ikke nevneverdig imponert over spillerkjøpene Brann har foretatt seg de siste årene.

TV 2-EKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: Lise Åserud

– På spillerlogistikksiden de siste årene så har det ikke vært imponerende det Brann har gjort og der har jo Rune Soltvedt en stor del av ansvaret. Jeg tror absolutt det er mulig for Brann å få inn noen som er bedre på det feltet, mener Mathisen, som mener avgangen burde ha kommet tidligere.

– Optimalt sett burde en slik endring skjedd i november/desember, for å ha så mye tid som mulig før en ny sesong. Men det er fortsatt tid for Brann til å gjøre endringer i stallen. Kåre Ingebrigtsen og hans team har nok god oversikt og klare tanker rundt hva de ser for seg skal skje, påpeker han.

– Brann har vært svake på spillerlogistikk

Mathisen er spent på hvem som nå kommer inn i rollen som sportssjef for Brann.

– Hvis Brann skal være et topplag så er de avhengig av å ha en en veldig flink fyr i den rollen. Det ser vi på de lagene som har gjort det godt historisk, de har alltid hatt folk som er flinke på spillerlogistikk. Man må treffe oftere enn man bommer. Bodø/Glimt har vært på det de siste årene, det er en viktig grunn til deres suksess, sier Mathisen, og fortsetter:

– Jeg har ikke hørt noen rykter om hvem som kan overta. De fleste er ganske overrasket over at det kom nå. Endel bergensere håper nok at dettte skal gjøre Brann til en sterkere klubb og et bedre fotballag de neste årene, konkluderer han.

Han innrømmer likevel at tidspunktet for avgangen til Solvedt kom overraskende. Men han tror endringene kan slå positivt ut.

– Ja, det var overraskende at det kom nå. Jeg tror det kan være bra for Brann på sikt hvis de får inn en som er flinkere på spillerlogistikk, for der har ikke Brann vært gode. De har rett og slett vært svake. Brann har mye å gå på innenfor det området. Det er kanskje det viktigste for Brann å forbedre om de skal bli en stabil toppklubb. Både på å hente gode spillere og få solgt spillere videre til en god pris, sier han.