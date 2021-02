Avslører ukjente detaljer fra Farmen kjendis-finalen

Søndag kunne endelig idrettsbefal og Instagram-stjerne Lasse Løkken Matberg (35) avsløre hemmeligheten han har holdt på i åtte måneder – nemlig at han er vinneren av årets sesong av Farmen kjendis.

I finalen stod han mot sin gode venn og komiker Terje Sporsem (44). Til slutt var det et par hundre meter som avgjorde en av de mest spennende finalene gjennom tidene.

Sammen med Sporsem gjestet Matberg God morgen Norge på mandag, hvor de avslørte flere detaljer fra finalen som ikke ble vist på TV.

VINNER: Lasse Matberg vant Farmen kjendis over Terje Sporsem. Foto: God morgen Norge/TV 2

Trio

I løpet av seks uker på Lundereid gård har det blitt knyttet sterke bånd mellom deltakerne. Allerede fra uke én knyttet Sporsem et nært bånd til skuespiller Sølje Bergman (45), da de opplevde en dramatisk natt sammen i bakstehuset.

I løpet av ukene som gikk ble duoen til en trio, da Bergman, Matberg og Sporsem fant tonen.

Da Matberg slo ut Bergman i den siste semifinalen, ble det et rørende TV-øyeblikk. For til tross for å ha sikret seg plass i årets Farmen kjendis-finale sammen med Sporsem, var det ingen tegn til glede eller feiring hos Matberg. Han tok heller tak rundt Bergman og ga henne en god klem, mens han hvisket: «Æ slepp itj dæ, før du slepp mæ».

ÅREST TV-ØYEBLIKK?: Lasse Matberg syntes det var vondt å slå ut sin gode venn Sølje Bergman, i den siste semifinalen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Når Matberg ser klippet på nytt hos God morgen Norge, blir han rørt.

– Det var så ektefullt. Det bare glapp ut av meg. Jeg hadde ingen plan om å bli så følsom og ekte. Det båndet som vi knyttet, både jeg og Terje, og med Sølje, det er så ekte.

Sporsem, som stod på sidelinjen da Bergman og Matberg klemte hverandre, forteller at det ble en spesiell stemning for alle.

– Det var masse folk rundt oss, masse kamerafolk, lyd, regi – det var minst 20 stykker, men det var helt stille. Ingen beveget en muskel. Alle gråt.

Langdryg finale

Selv om det tilsynelatende så ut på TV-skjermen som at finalen var over etter relativt kort tid, var virkeligheten en helt annen.

– Det tok sinnsykt lang tid, forteller Sporsem, som ifølge Matberg ikke var alene om å tenke det.

Da finalen pågikk var det nemlig flere av deltakerne som ikke hadde tatt i betraktning at en Farmen kjendis-finale kunne bli langdryg.

– Det kan tenkes at Öde Nerdrum sovnet underveis, avslører Matberg.

– Jeg fikk det ikke med meg, men jeg så noen bilder i etterkant, hvor han ligger med noe halmstrå, nærmest et rede, i håret.

HØNEBLUND: Öde Nerdrum måtte hvile øynene under Farmen kjendis-finalen. Det utnyttet Anniken Jørgensen og Sølje Bergman. Foto: Alex Iversen/TV 2

Sporsem forklarer at finalistene ble noe skjermet fra alt som foregikk blant publikummet under finalen, men at de likevel fikk med seg at noe skjedde.

– Jeg la også merke til at John Arne begynte å stresse, og måtte komme seg av gårde, sier Sporsem.

Ifølge duoen hadde den tidligere fotballspilleren barnevakt-trøbbel, da han innså at finalen varte lenger enn først antatt.

– Ja, jeg tror det løste seg og at han fikk barnevakten til å bli litt lenger, flirer Matberg.

Befrielse

Da Matberg forlot Lundereid gård i mai etter endt innspilling, var det flere som påpekte vektnedgangen hans, og at det kunne være et tegn på at han hadde vært med lenge. Matberg gikk nemlig ned 17 kilo etter Farmen kjendis-oppholdet.

Likevel har han klart å holdt hemmeligheten for seg selv, hele veien.

– Det har blitt en del bortforklaringer, og noen hvite og svarte løgner. Så den biten har jeg blitt god på, sier han, og legger til:

– Men den siste tiden, og særlig den siste uken, har vært en prøvelse. Men endelig kan jeg si det, flagge det, og eie det, sier han lettet.

Takknemlige

I seks uker har søkelyset vært vendt mot deltakerne. Sporsem innrømmer at det skal bli deilig når ting roer seg ned etter Farmen kjendis.

– Det blir så altoppslukende når det pågår. Det er et stort medietrykk, og masse meldinger på Instagram. Dette skjedde jo for åtte måneder siden, og vi husker jo ikke alt. Så det skal bli deilig når det roer seg litt ned, sier han, men legger til:

– Jeg fikk så gode venner der inne. Ja, det var tungt, man gikk ned i vekt, og var trøtt og sliten. Men jeg er så glad for alle jeg har blitt kjent med. Man blir ydmyk og glad for å få muligheten til å være med på noe sånt.

Det sier Matberg seg enig i. Han er også svært takknemlig for å ha kunnet se dagboken sin på TV hver tirsdag, onsdag og søndag i beste sendetid på TV 2.

Ny reality-deltakelse?

Hva som blir neste prosjekt for duoen vet ingen, men Matberg utelukker ikke flere deltakelser når God morgen Norge-programleder Desta Marie Beeder (33) bringer et annet TV 2-program på bordet.

– Når Terje snakker om noe som er tøft, så finnes det jo et annet TV 2-program som heter Kompani Lauritzen, som jeg tenker er hakket opp?

– Men alle sier det er så lett, svarer Sporsem spøkefullt.

– Det må være alle bortsett fra meg i så fall, sier Beeder som var med i den første sesongen av TV 2-programmet.

Beeder påpeker at det kanskje ville blitt noe urettferdig å ha hatt med Matberg i programmet, i og med han allerede jobber som idrettsbefal i Forsvaret. Derimot foreslår hun en annen rolle for han.

– Kanskje du kan bli den nye fenriken?

– Kanskje det. Kanskje jeg burde ta en liten pause fra Forsvaret, og bli med på Kompani Lauritzen. Vi får se, sier han og legger til:

– Det hadde vært gøy å vært med han her på Kompani Lauritzen, sier han og peker på Sporsem.

– Vi får se da, smiler Sporsem.

Den andre sesongen av Kompani Lauritzen har premiere på TV 2 13. mars.

