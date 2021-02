Derfor har Tonje (18) gått til «krig» mot barnevernet

– Barnevernet kom rett på skolen. Jeg husker at jeg nektet å bli med inn i bilen før jeg hadde fått snakket med pappa. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd eller hvor vi skulle, sier Tonje Omdahl (18).

Da hun gikk på ungdomsskolen i rogalandskommunen Sauda kom det inn en bekymringsmelding om hennes eldre bror, noe som førte til at barnevernet åpnet sak.

Kort tid ble hun og hennes to brødre akuttplassert. Etaten mistenkte faren deres for seksuelt misbruk og vold.

– Jeg ble redd

– Vi ble avhørt og sjekket av lege. Det var skummelt. Jeg ble redd, sier Omdahl.

Det er aldri blitt lagt frem bevis for anklagene mot faren.

Norge bak fasaden-episoden «Barnas beste» kan du se på TV 2 Sumo.

Til slutt ble det avgjort at brødrene hennes fikk flytte hjem igjen til faren. Omdahl ble derimot flyttet til en fosterfamilie åtte timer unna. Barnevernet argumenterte med at faren ikke kunne gi henne god nok omsorg.

Ved sitt nye hjem nektet hun å spise. Etter hvert valgte barnevernet å flytte henne til en institusjon på en øy ikke langt unna Stavanger. Hun beskriver dette som en vanskelig tid.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ble plassert her. Jeg sa flere ganger at jeg ville hjem til pappa og brødrene mine, sier Omdahl.

Flere år senere slo statsforvalteren, da under navnet fylkesmannen, fast at barnevernet brøt loven på flere punkter i saken hennes. Indre Ryfylke Barnevern fikk kraftig kritikk for sin håndtering, blant annet for:

At kommunens dokumentasjon av bruk av politibistand under hjemmebesøk var så mangelfull at det var i strid med kravet til forsvarlighet i barnevernloven.

At Tonje ikke ble gitt muligheten til å medvirke i sin egen sak.

At kommunens arbeid med å finne et egnet familiehjem i forbindelse med omsorgsovertakelsen ikke var forsvarlig.

KRAFTIG KRITIKK: Statsforvalteren slo fast at Indre Ryfylke Barnevern hadde brutt loven på flere punkter i Omdahls sak. Foto: TV 2

De ble pålagt å gjennomgå saken på nytt med tanke på egen læring.

TV 2 har spurt Sauda kommune om hvordan de har gjort dette. Kommunens rådmann sier i en uttalelse at de er «opptatt av å levere tjenester i samsvar med loven, og bruker tilbakemeldingen fra statsforvalteren i sitt daglige forbedringsarbeid». Sauda kommune har ikke ønsket å kommentere saken til Omdahl ytterligere.

Fikk bot

Omdahl er nå en aktiv kritiker av barnevernet, både innendørs og utendørs.

– Jeg er veldig aktiv på sosiale medier, og går også ut og dokumenterer det som skjer på barnevernsinstitusjoner, sier hun.

DOKUMENTERER: Tonje Omdahl har aktivt oppsøkt barnevernsinstitusjoner og filmet i sin kritikk av etaten. Foto: TV 2

For sistnevnte er hun blitt bøtelagt og ilagt besøksforbud. Hun har konfrontert politi og ansatte ved institusjoner, filmet dette, og lagt det åpent ut på nett. Boten har hun nektet å godta. Hun mener hun ikke har gjort noe galt.

– Institusjonen mente det var brudd på besøksforbudet, og da tilkalte de politiet, sier Omdahl.

Hun forteller at hun daglig er i kontakt med ungdom som er i konflikt med barnevernet.

– De forteller hva de selv har opplevd og opplever, sier hun.

Omdahl modererer også en gruppe på sosiale medier som har som formål å kjempe for å fjerne barnevernet helt.

– Men vi må vel ha et barnevern?

– Vi må ha et barnevern, men vi må ha et barnevern som fungerer, sier Omdahl.

– Er du på en måte i krig med barnevernet?

– Ja, på en måte. Jeg tar igjen for alle de årene de har holdt på, sier Omdahl.

Til søksmål

– De brukte min barndom mot meg da de tok Tonje, mener faren hennes, Frode Omdahl.

Til TV 2 forteller han at han selv bodde på et barnehjem da han vokste om, hvor det senere ble avdekket vold og seksuelle overgrep mot barna. Mange år senere fikk han økonomisk oppreisning og en beklagelse fra kommunen i denne saken.

VEMODIG: – Det er ikke denne oppveksten jeg ønsket ungene skulle få. Men det er slik det er blitt, sier Frode Omdahl. Foto: TV 2

– Jeg føler meg forfulgt av barnevern, sier han.

Han sier at datteren nå har tapt hele skolegangen, og at hun sitter igjen uten vitnemål.

– Det er ikke denne oppveksten jeg ønsket ungene skulle få. Men det er slik det er blitt, sier faren hennes, Frode Omdahl, til TV 2.

Far og datter jobber nå med et søksmål mot Sauda kommune, med håp om å få penger til å fullføre grunnskolen, og nå sin livsdrøm:

– Jeg drømmer om å bli journalist. Jeg ønsker å bli hørt, og at system skal forandre seg. Noen må ta tak i dette, og om ikke jeg gjør det, hvem skal gjøre det da? sier hun.