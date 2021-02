Kun én av disse ulykkesfuglene er klare for VM

– Det er dessverre ikke meg og det er selvsagt kjipt å gå glipp av sesongens høydepunkt, sier Andrew Young til TV 2.

– Natalja (Neprjajeva) kommer til Oberstdorf i dag og da er meningen at hun skal gå renn, sier en av Russlands trenere, Markus Cramer.

Den russiske løperen pådro seg brudd i etter et fall i Falun. Og det ble nødvendig med operasjon og gipsing av hånden.

Andrew Young falt og raste tvers igjennom et reklame-gjerde i en utforkjøring på skistadion i Falun. Det skjedde 30. januar, man fryktet lårbeinsbrudd, men han slapp unna det, men kroppen fikk hard medfart.

– Den verste smellen fikk jeg i ankelen. Jeg er fortsatt ustø når jeg skal stå på det venstre beinet og jeg har også smerter innimellom i leggen på samme beinet. Musklene rundt min vonde ankel må styrkes og det tar tid. Jeg har trent mye under skadeoppholdet, spinning, svømming og styrke, men først nå i disse dager har jeg vært ute på ski - og da har det kun handlet om å stake. Så da forstår alle at VM kommer for tidlig for meg, forklarer Young.

– Når er du tilbake i konkurranser?

– Det blir verdenscup i Engadin i Sveits helgen etter VM i Oberstdorf, jeg håper å kunne være med der. Jeg har lenge hatt lyst til å prøve meg på Engadin skimaraton, nå får jo løpet også verdenscupstatus så da blir det ekstra stas.

– Dette løpet går i samme høyde som OL neste år - og det er det som er målet nå etter at det ikke ble VM, avslutter Andrew Young.