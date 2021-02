Nådde dyster milepæl: – Folk vil snakke om dette i flere tiår fremover

Over 500.000 amerikanere har mistet livet med koronavirus siden pandemien brøt ut. USAs helsetopp og koronasjef, Anthony Fauci sier tallet er forferdelig.

– Vi har ikke opplevd noe lignende på over 102 år, da influensapandemien traff landet i 1918. Folk vil snakke om dette i flere tiår fremover. Dette er en forferdelig historisk milepæl i dette landets historie, sa presidentens medisinske ledende helserådgiver, Anthony Fauci til CNN søndag.

Søndag kveld norsk tid hadde Johns Hopkins registrert 498.000 koronadødsfall, mens oversikten fra Worldometers for lengst hadde bikket en halv million.

Det faktiske antallet koronadødsfall har amerikanske helsemyndigheter sagt at sannsynligvis er betydelig høyere enn 500.000. Det er varslet at president Joe Biden skal markere den dystre milepælen mandag.

– Det er virkelig en forferdelig situasjon som vi har vært gjennom- og som vi fremdeles står midt i. Det er grunnen til at vi fortsetter å insistere på smitteverntiltakene. Vi vil unngå at det blir verre enn det allerede er, sier Fauci.

USA er uten sidestykke landet som har registrert flest smittetilfeller og koronadødsfall under pandemien.

Landet har i skrivende stund registrert flere smittetilfeller enn det India, Brasil og Russland har gjort til sammen. Nevnte land er de som har flest registrerte tilfeller i verden etter USA, ifølge Worldometers oversikt.

På bedringens vei

Men etter at USA startet å vaksinere befolkningen i stor skala, har smittetallene i landet sakte men sikkert blitt lavere.

Fauci kunne søndag fortelle at han smittekurven i landet ikke lenger er like bratt.

– Smittekurven er på vei ned og det er fantastisk. Kurven går bratt nedover, og det gjør den veldig, veldig raskt, sa han søndag til NBC News.

KORONA: President Bidens ledende korona-rådgiver sier smittetrenden i landet er på vei ned, men at de ikke på langt nær er i mål Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Han frykter likevel at den raskt vil stige opp igjen.

– Vi er fortsatt på et smittenivå som er veldig høyt. Det jeg ikke ønsker å se er at folk ser på smittesituasjonen og tenker: «Wow, vi er ute av stormen. Nå går det bra», for der er vi ikke. Tallet på daglige smittede er fortsatt veldig høyt, sier Fauci.

Vaksinerer på løpende bånd

President Joe Biden lovet før jul at over 100 millioner amerikanere skulle vaksineres i løpet av de 100 første dagene av hans presidentskap.

Til nå har over 43,6 millioner amerikanere fått minst én vaksinedose. 18,9 millioner av disse er ferdig vaksinerte, viser tall fra CDC.

Så man kan vel slå fast at Biden og USA er i rute hva gjelder presidentens uttalte målsetning.

De siste ukene har presidenten uttalt seg mer i en retning av at målet nå er å få vaksinert alle voksne før høsten, og vaksinedosene leveres i høyt tempo.

I løpet av de seks neste ukene vil USA få levert 145 millioner nye doser vaksine, og ytterligere 200 millioner doser skal leveres innen utgangen av mai, skriver AP.

Vinterstorm førte til flaskehals

De seneste ukene har flere delstater sør i USA vært plaget med uvanlig kaldt vær. Spesielt i staten Texas oppstod det flere utfordringer i den sammenheng. Flere millioner var periodevis uten strøm, og mange steder er det fortsatt utfordringer med vannforsyninger.

Det gjorde også at ulike vaksinestasjoner – der folk i de prioriterte gruppene møter opp for å få vaksine, måtte stenge midlertidig flere steder.

Vinterværet første også til forsinkelser hva gjelder frakt. Islagte veier gjorde transport av vaksiner i disse områdene utfordrende.

Fire større vaksine-sentraler i Louisville. Kentucky og Memphis ble dermed gjort utilgjengelige, og en rekke vaksinedoser ble stående fast på lager.

Ifølge Fauci skal én tredjedel av dosene som stod værfast, nå være levert.

Alle utsatte vaksinasjoner skal ifølge Det hvite hus likevel bli satt innen 01. mars.

Frykter muterte varianter



Nye muterte koronavirusvarianter kan likevel være et hinder for flokkimmunitet og vaksinenes effektivitet. Den muterte virusvarianten B117 som først ble oppdaget i Storbritannia, regnes for eksempel som 50 prosent mer smittsom enn vanlig koronavirus.

– Jeg tror dette er den største krisen vi nå står foran i pandemien, sa dekanus Peter Hotez ved Baylor College of Medicine i et intervju med amerikanske legeforeningen AMA.

– Vi står foran versjon 2.0 av pandemien på grunn av variantene, sa han.

Men vaksineekspert Paul Offit er ikke like bekymret. Han biter seg merke i at man ennå ikke ser sykehusinnleggelser med folk som tidligere har vært koronasmittet, eller som er vaksinert.

– Vi ønsker bare å holde folk ute av sykehus, sa han.

– Og så langt er det ingen variant som har kommet seg forbi enten sykdom- eller vaksineimmunitet, la han til.