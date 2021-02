Da Roy Keane gjestet TV 2s studio søndag, fortalte iren åpenhjertig om forholdet til Ole Gunnar Solskjær og hva som må til i månedene som vil definere sesongen.

Se seansen i videovinduet øverst.

– Det er noen store måneder i vente for Solskjær. Han har vist seg fra en fantastisk side til nå. Men han vet, som alle andre, at i en klubb som Manchester United, så handler det om å vinne troféer, sier den tidligere United-stjernen.

Da Solskjær kom til Manchester som spiller i 1996, hadde Keane allerede vært flere år i klubben. Iren husker godt det første møtet med nordmannen.

LAGKAMERATER: Keane og Solskjær spilte flust av kamper sammen for rødtrøyene. Her fra en treningskamp mot Celtic i 2003. Foto: Stephen Dunn

– Han fant seg raskt til rette. Jeg husker hans første dag i Manchester som om det skulle vært i går. Vi trodde det var en unggutt på prøvespill. Han så så ung ut. Jeg er glad at han har fått gråere hår nå, det er sånt treneryrket gjør med deg, sier Keane.

– Men ikke la deg lure av Ole. Jeg vet at folk sier at han har en myk side. Men han har en sterk personlighet. Det må han ha for å komme dit han har.

– Som spiller var han nådeløs. Han var en stallspiller i mange år, men han gjorde alltid jobben. Det viste sterk mentalitet. Han hadde muligheter til å forlate klubben flere ganger, men han ville bli i United. Han leverte i store kamper, sier Keane.

Fortsatt spørsmål

– Da han fikk jobben, var det mange som nesten ikke levnet ham en sjanse. Men han hadde vært trener i omtrent 300 kamper allerede. I tillegg til å ha jobbet med ungguttene til Manchester United. Han visste hvordan man skulle lede og hvordan man skulle snakke til en gruppe. Det var ikke slik at han skulle gjøre noe han aldri hadde gjort før.

Samtidig er Keane klar på at det fortsatt kan stilles spørsmål om han kan kan gjenskape gammel storhet.

– Selvfølgelig ville det være en stor utfordring når Manchester United er en av verdens største klubber. Spørsmålene er der fortsatt: "Vil han ta Manchester United tilbake til gamle høyder?"

– Trenger forsterkninger

Iren håper at noen gode signeringer kan gjøre at rødtrøyene vil kunne kjempe om tittelen neste sesong.

– Det er mangler i dette laget med tanke på å kjempe om tittelen. Forhåpentligvis kan det komme inn noen spillere i sommer. Det vil bli viktig. Da vil man kunne få sjansen til å konkurrere med Manchester City.

Keane tror hans tidligere lagkamerat er avhengig av å vinne troféer i tiden som kommer.

– Det ble tre semifinaler forrige sesong. I år har man rotet det til i Champions League og i Ligacupen. Han må vise mer de kommende månedene. Vi sier at vi må gi Ole tid, men fotballen er nådeløs. Det er store kamper i vente i både Europa League og i FA-cupen.

– Jeg tror han må få seg et trofé i løpet av de neste månedene, sier Keane.