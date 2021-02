Tilbake på vinnersporet etter trøblete start

Man. United - Newcastle 3-1

Saken oppdateres!

Solskjærs menn stod med to skuffende uavgjortkamper på rad i ligaen, og starten mot Newcastle var langt fra imponerende.

Marcus Rashford sendte riktignok rødtrøyene i føringen etter en super enkeltmannsprestasjon i førsteomgang, men Allan Saint-Maximin utlignet like etter.

Dan James, som ikke hadde startet en ligakamp på nærmere to måneder, takket for tilliten ved å score 2-1-målet etter hvilen.

Bruno Fernandes roet United-nervene ytterligere da han på sikkert vis ordnet 3-1 fra straffemerket.

– Det er helt sykt hvordan den mannen rasker med seg målpoeng, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter at Fernandes hadde notert seg for asssist og scoring.

Keane: – En svært viktig seier

Seieren betyr at Manchester United er tilbake på andreplass. Laget har like mange poeng som Leicester, men bedre målforskjell. Det er ti poeng opp til Manchester City.

– Det var en svært viktig seier, spesielt med tanke på de andre resultatene. Vi vet hva United kan vise fremover på banen. United hadde kvalitet nok til å avgjøre det. Ole vil være fornøyd med dette resultatet, sier Roy Keane som gjestet TV 2-studio.

– Etter 2-1 virket det som Newcastle mistet motet. Etter 3-1 kunne United slappe litt mer av og tenke på Europa, sier den tidligere Manchester United-helten.

Slik var kampen

Det var bortelaget som kom best i gang på Old Trafford. Det ble ikke produsert mange store sjanser, men det var United-keeper David de Gea som fikk mest å henge fingrene i i løpet av åpningen.

Etter en halvtimes spill våknet Marcus Rashford. Først tok han en leken tunell på Emil Krafth, men han rakk å lure svenske enda en gang før han dunket inn 1-0 bak Darlow.

– Det er både teknikk og kraft, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.

Men fem minutter senere svarte Newcastle. Et hjørnespark endte til slutt hos Allan Saint-Maximin, og franskmannen dunket ballen kontant opp i det nærmeste hjørnet til 1-1.

– Jeg syns Newcastle fortjente det målet. De viste god lagånd. Manchester United har ikke noe intensitet i forsvarsarbeidet der. Maguire header ballen rett inn i et farlig område, sa Roy Keane om utligningen.

Før pause ble det småamper stemning på gresset. Bruno Fernandes havnet i klammeri med Isaac Hayden og det ble litt dytting, men lagkameratene fikk roet ned situasjonen, og dommeren så ingen grunner til å finne frem kortstokken. Dermed ebbet omgangen ut i 1-1.

Keane lite imponert

– Det var til tider småguttefotball, var Roy Keanes nådeløse dom over Manchester Uniteds spill i den første omgangen.

Han var spesielt lite imponert over de mange pasningsfeilene i oppspillsfasen.

– Hvorfor skal man ta sjanser med risikable pasninger så tidlig i kampen? De feilene oppmuntrer Newcastle, sa Keane.

James fikset ledelse

Vertene så bedre ut da de kom ut fra pause. Bruno Fernandes fikk forlenget en pasning fra Nemanja Matic og ballen endte hos Dan James. Den raske vingen tok et kjapt touch før han prikket ballen inn til 2-1.

Hjemmelaget fikk bedre kontroll på kampen etter scoringen, og det ble sjeldnere og sjeldnere mellom Newcastle-sjansene. Etter 73 minutter ble Rashford felt, og dommer Tierney var aldri i tvil da han pekte på straffemerket.

Bruno Fernandes var sikker og ordnet 3-1.

– Deres offensive nøkkelspiller nummer én får en ny scoring fra ellevemeteren, sa Stamsø-Møller.

17-åring fikk debuten

Tre minutter før fulltid ga Solskjær fansen en smakebit på hva de kan ha i vente de kommende årene. 2004-modellen Shola Shoretire fikk sin ligadebut da han kom inn for Marcus Rashford.

– Det er moro. Han har nettopp fylt 17 år, nå skal han spille Premier League-fotball for Manchester United. Det kan være starten på en eventyrlig historie. Det er litt av et øyeblikk for unggutten, sa TV 2-kommentatoren.

Det var det mest severdige som skjedde i sluttminuttene før dommeren blåste av og 3-1 var et faktum.