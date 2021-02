Grepet som endret alt for VM-kongen

POKLJUKA (TV 2): Sturla Holm Lægreid satte punktum på et fantastisk VM da han gikk inn til gull på søndagens fellesstart. Han kan dermed pakke fire gullmedaljer i kofferten, og det etter sitt første VM i karrieren.

24-åringen har tatt store steg det siste året og gir landslagstrener Egil Kristiansen mye æren for fremgangen.

– Det er ikke tvil om at han har hatt ekstremt mye å si for at jeg går raskere på ski. Sturla for ett år siden gikk med kroppen mellom beina, kavet seg fram og brukte masse unødvendige krefter. Egil har fått samlet all arbeidskraften i en retning slik at jeg går mest mulig effektivt på ski. Jeg har fortsatt litt å gå på til de aller beste, men det er mye høyere fart enn det var tidligere, forklarer Lægreid til TV 2.

– Måtte røske ham i nakken

For skytingen var på plass, men Lægreid manglet en del på teknikken i sporet da han kom inn på elitelaget i mai 2020.

Vetle Sjåstad Christiansen minnes særlig en episode fra den første hardøkten Lægreid var med på i Holmenkollen.

– Rulleskiløypen der er kjent for å være tøff, og Sturla hang greit med oppover og bortover, men nedover var det nesten som han ploget i svingene, forklarer Sjåstad Christiansen.

– Da tenkte jeg «hva i alle dager er det du driver med? Du ploger ikke på elitelaget i skiskyting 2020.» Da måtte vi røske ham litt i nakken. Så vi gutta får ta litt av æren for at vi var såpass hard med ham etter fadesen i Holmenkollen, fortsetter han og ler.

– Det var litt dårlig kjøring av meg. Jeg gikk hardt til toppen og tapte masse nedover, så det var et dårlig førsteinntrykk av meg til gutta. Men i dag så er jeg litt bedre på ski enn det jeg var da, sier Lægreid selv.

Den episoden husker trener Kristiansen også godt.

– Han var veldig dårlig i utforkjøring i starten, og spesielt i den økten slet nok Sturla med ganske mye. Han kjørte som en kråke nedover og skulle prøve å ta det igjen oppover. Det er dårlig butikk, forteller landslagstreneren og ler.

Johannes Dale, som har trent med Lægreid i over ti år, fikk også teknikkhjelp av Kristiansen da han kom på elitelaget.

– Han fikset meg, og så fikset at han Sturla året etterpå. Så det er bare å gå til Egil om man trenger litt teknikkhjelp. Da kan man få en sånn, så det lønner seg, sier Dale og løfter opp sølvmedaljen fra fellesstarten.

Puster Thingnes Bø i nakken i verdenscupen

Men nå er det ikke kråkekjøring i nedoverbakker og bruk av unødvendige krefter lenger. Sammen med Kristiansen har Lægreid jobbet med å bruke armene mer. Det har så absolutt fungert.

– Den største og groveste jobben har Sturla gjort selv, han har bare fått litt hjelp på veien, sier Kristiansen.

– Er Sturla din største bragd som trener?

– Jeg tror Sturla skal få ta den æren selv, svarer landslagstreneren med et smil.

Lægreid herjet med verdenseliten og med VM-resultatene puster han Johannes Thingnes Bø i nakken i kampen om den gule trøya i verdenscupen.

– Det er mitt første år i verdenscupen, så jeg tror ikke jeg skal være så høy på meg selv å tro at jeg kan ta den. Men det er gøy å være med å kjempe om den, da, sier VM-kongen beskjedent.