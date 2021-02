Det er en stadig kamp om å ha den hotteste SUVen på hyttefeltet. Akkurat nå er det mange som har vinterferie, og da merkes det selvsagt hvem som har handlet bil siden sist.

Men om du vil ha en bil som rett og slett bare er sjefen – med stor S – har vi løsningen for det. Her snakker vi om en bil som ganske enkelt ikke kan overgås, når det kommer til luksus og komfort. Du har kanskje gjettet det. Si hei til Rolls-Royce Cullinan.

Vi har testet den eneste som er til salgs i Norge, akkurat nå. Prislapp: 6 millioner kroner.

Vi har funnet minst tre ting, som virkelig understreker at dette er markedets råeste luksus-SUV.

Verdt å vente på

Du vet hva de sier: Det er verdt å vente på noe godt. Og vente måtte vi. Det tok over 100 år før Rolls-Royce å produserte sin første SUV.

En høyreist bil med firehjulsdrift er jo ikke akkurat det vi forbinder eller forventer av det britiske luksusmerket. Men markedet styrer. Og er det noe både nyrike og gamle penger ønsker seg – så er det SUV. Det har både Lamborghini, Bentley, Aston Martin og nå Rolls-Royce tatt konsekvensene av. Ja, selv Ferrari kommer til å gjøre det samme.

Hva som slår sterkest ut på "banne i kirka"-skalaen, Ferrari-SUV eller Rolls-Royce-SUV, skal vi ikke mene så mye om. Men at begge deler var rimelig utenkelig for noen år siden, er det ingen tvil.

To digre eksosrør, gjør at du aldri lurer på om dette er en elbil.

Ikke elektrisk

Mens mange nå fokuserer på elektrifisering av drivlinjen, har Rolls-Royce gjort det motsatte. Her er det en V12-monstermotor på 6,75 liter. Du kunne flyttet denne rett over i Kiel-ferga, og det ville vært null stress. 571 hk burde følgelig holde uten i trafikken, også.

Du sender et ganske klart signal til hyttenaboen når du svever opp fjellsiden i denne: Ikke kom her og si at elektrifiserte SUVer skal redde verden!

Og når vi bruker ordet sveve, er altså ikke det tilfeldig. Cullinan er utstyrt med luftfjæring og det kjente Magic Carpet ride-understellet vi kjenner fra Phantom.

Høyere opplevd kvalitet i interiøret skal du lete forgjeves etter ...

Håndbygget

Selvsagt er Rolls-Royce håndbygget. Det skjer på fabrikken i Goodwood. Her sitter det menn og kvinner og setter bilen sammen. Det legges enorm stolthet i arbeidet – og ikke uvanlig at flere generasjoner sitter på samme samlebånd.

Et eksempel: Bilen har, som en del andre luksusbiler, stjernehimmel i taket. Men, i motsetning til mange andre, er ikke mønsteret tilfeldig. Og du kan "bestille" stjerneskudd. Mer om dette i videoen øverst i denne artikkelen.

Èn i Norge

Vi har testet bilen på norske vinterveier – og satt oss litt inn i hva du faktisk får for 6 millioner kroner. Noe av det vi fant overrasket oss, noe er til å riste på hodet av – men mest av alt er dette en bil som får oss til å måpe. Det er rett og slett fascinerende at en slik bil finner veien til markedet.

PS: En gjennomsnittlig Cullinan-kjøper har sju andre biler. I Norge er det ett eksemplar vi vet om – og den eies forretningsmannen og kunstsamleren Christen Sveaas.

