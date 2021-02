Verdensmesterens beskjed til Stiansen: – Nå har han bare «71 grader nord» igjen

I 24 år har Tom Stiansen vært den forrige norske verdensmesteren i slalåm. Søndag ble Sebastian Foss Solevåg en verdig arvtaker da han kjørte inn til gull i Cortina.

– Sebastian har jo to gull nå. Så jeg må kanskje gjøre comeback nå hvis jeg skal bli like tøff som ham, sier Stiansen til TV 2.

På kakefesten etter søndagens triumf viste TV 2 en videohilsen fra nettopp Stiansen til den ferske verdensmesteren. Foss Solevåg satte pris på en hilsen fra den gamle helten, samtidig som han kom med et vennskapelig stikk.

– Kult! Det var på tide å vippe ham av tronen. Nå blir han bare gjenkjent som 71 Grader Nord-programlederen og ikke alpinisten. Det bare det han har igjen. Det var veldig gøy. Vi har mye kontakt. Vi går litt rando sammen og spiller golf, sier gullhelten til TV 2.

– Det var eufori

Stiansen jublet høyt da sunnmøringen sikret seg slalåmgullet i Cortina.

– Det var pur glede. Det var euforisk. Jeg kjenner Sebastian veldig godt. Jeg har trent en del med ham de siste årene, forteller 50-åringen.

Han hadde også muligheten til å trene med den ferske verdensmesteren i høst, men det takket Stiansen nei til.

– I høst inviterte han meg til skitrening i innendørshallen på Snø for å kjøre noen slalåmporter. Jeg turte ikke. Det angrer jeg veldig på nå. Det hadde vært kult å trene med verdensmesteren. Hvis han spør igjen, så er jeg med, sier Stiansen med et smil.

– Men dere får til en trening med begge verdensmesterne nå?

– Ja, vi kan ta med Aamodt og. Men det er litt synd, for han er litt bedre enn meg nå. Så han kan kanskje holde seg hjemme, så kan jeg og Sebastian kjøre, sier Stiansen på humoristisk vis.

– Det er en ære

Den tidligere alpinisten lar seg imponere over hvordan 29-årige Foss Solevåg har jobbet for å etablere seg i toppen.

– Det er helt fantastisk at Sebastian dro gullet i land. Jeg er utrolig imponert over sesongen hans og den endringen han har klart. Han var en som kjørte ut mye, og hadde ikke det som skulle til for å være i toppen.

Tidligere i uken ble Foss Solevåg også gullvinner i lagkonkurransen i parallellslalåm.



– Han har jobbet knallhardt i to-tre år. Han har lagt en plan og fulgt den. Sebastian er blitt en skikkelig seriøs utøver som er best i verden. Det er en ære å være den som var før ham, forteller den tidligere alpinisten.

TV-profilen er også klar på at Norge virkelig fortjente den gode avslutningen på mesterskapet i Italia.

– Hele det norske laget fortjente to medaljer i dag. Det har vært mye stang ut med skader. Vi ble veldig svekket før VM med alle skadene. Det at vi nå kroner VM med gull og bronse i slalåm. Det er det nest grommeste etter utforgullet. Hele laget og støtteapparatet fortjener det.

– Tilfeldig at det har tatt så lang tid

71 Grader Nord-programlederen tror at det er litt tilfeldigheter som har gjort at det tok 24 år før en nordmann klarte å gjenta hans bragd fra Sestriére i 1997.

– Det at det er gått 24 år er nok mer tilfeldigheter. I mellomtiden har jo Henrik tatt 19 verdenscupseirer i slalåm. Det kunne fort skjedd i VM og, så jeg ser ikke sånn på det. Og jeg hadde flaks den gangen jeg vant.