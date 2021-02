Anonym Ødegaard – Citys seiersrekke fortsetter

Arsenal – Manchester City 0–1 (0–1)

Det var læremesteren mot læregutten da Manchester City søndag gjestet London og Arsenal.

Mikel Arteta var en del av Pep Guardiolas trenerteam i Manchester City, men da gamleklubben Arsenal trengte en ny start ble det for vanskelig å si nei.

Arsenal fikk en marerittstart på kampen da City tok ledelsen før to minutter var spilt. London-laget klarte å kjempe seg inn i kampen, men målene uteble.

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

Dermed fortsetter Citys seiersrekke. De lyseblå har nå vunnet 18 kamper på rad i alle turneringer (47-6 i målforskjell).

– Vinnermentaliteten er nok det viktigste jeg har lært av Pep. Å ikke være fornøyd med det man har oppnådd, men alltid jage neste mål, sier kampens eneste målscorer Raheem Sterling etter kampen.

Martin Ødegaard startet kampen. Det gjorde også Kevin De Bruyne og Ilkay Gündogan som returnerte fra skader.

– Leicester vant i dag, så det var viktig for oss å opprettholde forspranget på ti poeng, sier City-sjef Pep Guardiola etter kampen.

BOMMET: Tallene viser at Kevin De Bruyne burde ha scoret mer enn de tre målene han har gjort. Foto: Twent3/TV 2

Pangstart

Arsenal fikk seg en på trynet før to minutter var spilt. Riyad Mahrez lempet ballen inn i boksen, og av alle spillerne på banen var det Raheem Sterling som steg til værs og headet ballen i mål. En drømmestart for gjestene.

– Det er klasse fra A til Å, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Men det mange trodde skulle bli en parademarsj for City ble langt fra det. Arsenal tok mer og mer over ballspillet. Da kampens dommer Jon Moss blåste av for pause, var det hjemmelaget som den siste halvtimen hadde vært farligst frempå.

– Jeg tror Arteta går til pause med tanker om at det er mulig å få med seg poeng her, sa Semb da dommer blåste av førsteomgang.

Ødegaard fikk det tøft mot et aggressivt City-lag.

– I likhet med resten av Arsenal-laget var han veldig lite involvert i starten av kampen. Han hadde 17 berøringer i førsteomgang, mens De Bruyne hadde 45. Han var litt mer involvert mot slutten av omgangen. Ødegaard fikk ekstremt vanskelige arbeidsforhold når City dominerte slik de gjorde, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre i pausen.

Ødegaard ble byttet ut

Arsenal viste i andreomgang at de ikke hadde planer om å la City øke ledelsen. De bet seg fast, men også for dem uteble de store sjansene.

Etter 73 minutter ble Ødegaard tatt av uten å ha fått satt sitt preg på kampen.

Manchester City øker dermed seiersrekken til 17 kamper på rad. De beholder ligaledelsen med ti poeng, mens Arsenal ligger på 10. plass hele 25 poeng bak de lyseblå.