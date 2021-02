Stort snøskred over vei i Leikanger – ukjent om noen er tatt

Skredet har gått over Riksvei 13 i Leikanger og er rundt 20 meter bredt. Det er ukjent om noen biler er tatt av skredet.

Klokken 15.17 fikk politiet melding om at det har gått et større snøskred over Riksvei 13 i Leikanger.

– Raset er såpass stort at det er ukjent om noen biler er tatt av raset. Det er ikke observert at noen er tatt, skriver politiet på Twitter.

Nødetatene er på vei til stedet. Politiet skriver at det også er sendt redningshelikopter og frivillige.

Raset har gått ved Blåfjell i Leikanger i Sogn.

– Skredet er cirka 20 meter bredt. Det har gått over riksveien mellom Hella og Leikanger. Brannvesenet er på stedet allerede, sier redningsleder Ove Frøland i Hovedredningssentralen til TV 2.

Luftambulanse er på vei. Nødetatene vil nå foreta undersøkelser for å finne ut om noen har blitt tatt av skredet.

– Foreløpig er det ingen indikasjoner på at det har skjedd, sier Frøland.



Det er nå to ferger som går mellom Hella og Leikanger. De passasjerene som går i land på Hella vil ikke kunne benytte riksveien, sier Frøland.

Saken oppdateres.