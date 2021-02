Lægreid ble VM-konge med nytt gull: – Tidenes komet

Søndag ettermiddag ble det satt punktum for VM i skiskyting i Pokljuka. Mesterskapet i Slovenia ble avsluttet med herrenes fellesstart.

Tidligere søndag hadde Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff sikret henholdsvis norsk sølv og bronse.

Norge hadde fem herrer til start: Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Dale.

Lægreid var den eneste nordmannen i gullkampen etter tre skytinger.

Der ble det én bom, men det ble det også på de nærmeste konkurrentene. Lægreid var først over mål etter 15 kilometer og sikret sitt fjerde gull i mesterskapet i Pokljuka.

– Det å bli verdensmester på fellesstart... Det er en moro øvelse. Det er rått da, skikkelig adrenalin og kult å ta den gullmedaljen her, sier Lægreid til TV 2, som liker tittelen som VM-konge:

– Bare å si ordet gir meg frysninger. Hvem hadde trodd det, liksom, da jeg gikk IBU-cup at jeg skulle bli VM-konge året etter? Det er nesten for godt til å være sant.

JUBEL: Her feirer Sturla Holm Lægreid sitt fjerde VM-gull i Pokljuka. Foto: Primoz Lovric

Mesteren på fellesstarten fikk skryt av lagkameratene og treneren etter nok et gull i Slovenia.

– Helt fantastisk bra. Det er helt klart en hard mann å slå i verdenscuptotalen, så det smerter jo litt når han vinner og jeg blir nummer åtte, sier Thingnes Bø til TV 2 etter 15-kilometeren.

– Det er ganske flott når gode lagkamerater gjør det bra. Man blir ganske rørt på deres vegne. Man blir ganske motivert når man trener sammen hver dag og man ser at det er mulig selv også, sier Sjåstad Christiansen til TV 2.

– Jeg hadde ikke min villeste fantasi trodd at han skulle stå med fire medaljer. Den gutten er helt fantastisk, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Johannes Dale tok sølvet etter en enorm sluttspurt.

– Det er veldig deilig. Jeg liker fellesstart med litt sånn knuffing og litt mange rundt seg. Det ble litt action, sier sølvvinneren til TV 2.

– Jeg var kanskje litt revansjelysten og ville vise at jeg hadde noe her å gjøre, holdt jeg på å si. Revansjelysten var jeg og beina var spreke, da var det bare til å kjøre på, tilføyer Dale, som ble vraket til lagstafetten.

Se Sturla Holm Lægreids siste skyting øverst!

Slik var konkurransen

Lægreid, Dale og Bø skjøt fullt, mens Thingnes Bø bommet to ganger på første liggende skyting og måtte ut i strafferunde, og dermed ble stryningen liggende bak og jage tidlig. Sjåstad Christiansen måtte også ut i strafferunde på første skyting.

Lægreid, som tok gull på normaldistansen og i miks- og parstafett, leverte også fem treff på skyting nummer to og gikk ut i tet sammen med Jakov Fak, Sebastian Samuelsson, Simon Eder og Arnd Peiffer.

På første stående leverte 24-åringen fra Bærum en lynrask serie med fem treff. Fak og Peiffer fulgte nordmannen ut fra siste skyting. Tarjei Bø skjøt også fullt på tredje skyting og tok inn på teten og gikk ut på nest siste runde drøye halvminuttet bak.

– Tidenes komet i skiskyttersporten, kommenterte NRKs Andreas Stabrun Smith da Lægreid var på vei inn til siste skyting.

Lægreid kjørte i et stort tempo og fikk en liten luke til nummer to og tre. Da hadde 24-åringen mulighet til å avgjøre, men med én bom ble det én strafferunde. Det gjorde imidlertid ingenting, for konkurrentene bommet også, og da ble det norsk gull.

Tarjei Bø ble nummer seks, Johannes Thingnes Bø nummer åtte og Vetle Sjåstad Christiansen nummer 16.