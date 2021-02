Dette tjente de på VM-suksessen

POKLJUKA (TV 2): Det ble et drømme-VM for Tiril Eckhoff som i strålende solskinn i Pokljuka stolt kunne vise frem sine seks medaljer.

Fire gull, en bronse og ett sølv smaker godt både sportslig og for lommeboken.

For de to individuelle gullmedaljene på sprint og jaktstart, tjente Eckhoff totalt 50.000 euro i premiepenger. Gullene på mixedstafett og kvinnestafetten ga 7000 euro hver, mens sølvet på parstafetten ga 5500 euro. Søndagens bronse på fellesstarten ga 14.000 euro.

Det er totalt 83.500 euro, som tilsvarer 851.700 norske kroner etter dagens kurs.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det når jeg har gått rundt her. Men hvis man tenker på hvor mange år og timer som er lagt ned, så kanskje det lønner seg til slutt, sier en strålende fornøyd Eckhoff til TV 2.

Hun oppsummerer mesterskapet på denne måten:

– Det har vært skikkelig morsomt og noe jeg har drømt om. Det ser kanskje lett ut på TV, men skiskyting er en så kompleks idrett at det å få det til i så mange skirenn er jeg skikkelig stolt over at jeg har klart.

– Jeg har aldri hatt et bedre mesterskap, så det smaker veldig godt, understreker Eckhoff.

VM-kongen Lægreid

Et strålende mesterskap ble det også for VM-debutant Sturla Holm Lægreid som etter to individuelle gull og to stafettgull ble årets VM-konge.

– Jeg var egentlig mest innstilt på å lære mest mulig og ha det moro. Så klarte jeg heldigvis å raske med meg noen medaljer også, sier Lægreid til TV 2 og ler.

50.000 euro ble det i premiepenger for gullmedaljene på normaldistansen og fellesstarten, mens de to stafettgullene ga 7000 euro hver.

For 6.plassen på jaktstarten ble det 6000 euro og for 7.plassen på sprint 5000 euro i premiepenger.

Det blir totalt 75.000 euro, altså 765.000 norske kroner.

– Da jeg fikk gå mixed stafetten var VM-komplett for meg. Jeg har egentlig bare hatt det moro og nytt hvert øyeblikk siden det, sier Lægreid.