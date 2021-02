Lastebil råkjørte på tursti: – Folk måtte hoppe ut i grøfta

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.43 søndag.

– Det var en brannmann som meldte fra da bilen han satt i, ble påkjørt av en lastebil. Siden har det kommet veldig mange meldinger til oss fra folk i området, sier operasjonsleder Per Algerøy i Vest politidistrikt til TV 2.

Han forteller at lastebilen har kjørt inn i flere biler og trær.

– Folk måtte hoppe

En av dem som tilfeldigvis var på stedet, er TV 2s reporter Klaus Holthe. Han forteller at han selv måtte hoppe unna for ikke å bli påkjørt.

– Lastebilen gasset på, så folk måtte hoppe ut i grøfta. Så smalt han inn i kanten mot et metallgjerde og ble stående ved treet. Det var mye folk, også barn, på stien. Så her kunne det fort gått flere liv, sier Holthe.

RÅKJØRTE: Gjerdet langs Fjellveien har fått store skader. Foto: Klaus Holthe / TV 2

En video viser at føreren, en mann i arbeidsklær med gul vest og blå hjelm, løper nedover skråningen i retning sentrum.

Venninnene Vanja Andersen og Rebecca Fugelli var begge på Fjellveien da lastebilen kom kjørende.

Andersen forteller at hun var millisekunder fra å bli truffet.

– Lastebilen kom i veldig stor fart. Vi tenkte at han senker sikkert farten fordi det er så mange som går her. Også gjør han ikke det, sier hun.

MÅTTE HOPPE: Rebecca Fugelli og Vanja Andersen. Foto: TV 2

Venninnene forteller at lastebilen traff en annen bil, og at føreren rygget et stykke før han kjørte videre nedover Fjellveien.

– Da hører vi noen folk begynne å rope til alle som går der, om at «dere må flytte dere». Også hører vi et nytt smell, og da har han kjørt inn i et tre, litt utfor et stup, sier Andersen.

– Jeg tenker at det er skremmende opplevelse, men jeg er veldig takknemlig for at jeg kom meg unna, sier hun.

Mulig stjålet bil

Politiet har flere patruljer som er ute og leter etter føreren av lastebilen.

– Vi er også i kontakt med firmaet som eier bilen. Det gjenstår å se om han har stjålet den, sier operasjonsleder Algerøy.

Den daglige lederen i det aktuelle firmaet sier til Bergens Tidende at de ikke har noen ansatte som er ute og kjører søndag. Personen som vanligvis kjører bilen, er dessuten hjemme med nøklene.

Ifølge Algerøy har politiet foreløpig ingen holdepunkter for å si at føreren har forsøkt å kjøre på mennesker.

Fjellveien er en en veldig populær tursti som går fra Bergen sentrum og opp mot utsiktspunktet Fløyen.