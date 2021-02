Dramatikk for de norske: – Litt surt at jeg tok medaljen fra Marte

Søndag skulle et fantastisk norsk VM i skiskyting avsluttes med fellesstarter. Først ut var kvinnene i solen i Pokljuka.

Tiril Eckhoff, som leder verdenscupen sammenlagt og har tatt hele fire gull i Pokljuka hadde startnummer én.

I avslutningsrennet på 12,5 kilometer kunne Eckhoff bli den første norske kvinnen siden Liv Grete Skjelbred i Oberhof i 2004 til å ta tre individuelle VM-gull i samme mesterskap.

Ingen maktet imidlertid å gjøre noe med Lisa Hauser fra Østerrike som skjøt 20 treff og vant rennet.

Det skulle bli spennende om sølv og bronse, der Ingrid Landmark Tandrevold kom seirende ut. Eckhoff slo Marte Olsbu Røiseland i spurten om bronse, og endte dermed med seks av syv mulige medaljer.

– Helt fantastisk. Jeg har aldri slått Tiril og Marte i noe som helst i en spurt, sier Tandrevold til NRK, og synes synd på Røiseland som ble nummer fire:

– Jeg skulle ønske det var nummer én, to og tre vi kjempet om Det er synd at en ender utenfor pallen.

– I dag er jeg slem

Bronsevinner Eckhoff var storfornøyd etter nok en pallplass i Slovenia.

– Da jeg gikk ut på sisterunden trodde jeg ikke det var mulig. Det er litt surt at jeg tok medaljen fra Marte, men vi er konkurrenter, sier Eckhoff til NRK.

Til TV 2 utdyper hun hva hun følte da hun gikk i mål.

– I dag var jeg slem. Jeg var jo på en måte det. Jeg har mange medaljer og Marte fortjente den i dag. Jeg snappet den rett foran hun, sier Eckhoff til TV 2.

SLAPP: Ingrid Landmark Tandrevold lå lenge i ryggen på Marte Olsbu Røiseland, men etter hvert dro hun ifra. Foto: Primoz Lovric

Noe som viser hvor brutal toppidretten er. Eckhoff kan reise hjem til Norge med et stort smil. Fire gull, ett sølv og én bronse.

For Marte Olsbu Røiseland var det en tøff avslutning på verdensmesterskapet. I Anterselva i 2020 ble hun VM-dronning, men under mesterskapet i Slovenia har hun ikke klart å leve opp til den prestasjonen.

– Fjerdeplass er vel den sureste plassen kan man få i VM. Spesielt etter det mesterskapet jeg har hatt. Det har ikke gått helt min vei, sier hun til TV 2.

– Hvordan vil du oppsummere VM?

– Stang ut, kanskje?

Slik var rennet

Marte Olsbu Røiseland, som vant distansen i VM i Anrerselva i fjor, var beste norske ut fra første skyting, på en andreplass etter fullt hus på skytingen. Eckhoff fikk én strafferunde, mens Ingrid Landmark Tandrevold og Ida Lien lå like bak Røiseland ut fra skyting.

Alle de fire norske var i tetgruppen inn til andre skyting. Der skjøt Eckhoff og Tandrevold fullt, mens Røiseland og Lien måtte ut i strafferunden og var halvmimuttet bak ledegruppen inn til første stående skyting.

Med én strafferunde var Eckhoff 19,4 sekunder bak ledende Lisa Hauser fra Østerrike og latviske Baiba Bendika. Røiseland og Tandrevold lå drøye fem sekunder bak Eckhoff igjen, mens Lien var falt lengre bak.

Før siste skyting kjørte 30-åringen fra Fossum inn flere sekunder på duoen i tet, men det forspranget ble for stort til slutt opp til Lisa Hauser som skjøt fullt hus og tok gull.

På sisterunden ble det norsk kamp om plass nummer to, tre og fire for de norske. Der var Tandrevold best, mens Eckhoff slo Røiseland i kampen om bronsen og sikret seg nok en medalje i Pokljuka.

MEDALJE: Både Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold sikret seg medalje under VMs siste konkurranse. Foto: Borut Zivulovic

Legger snart OL-planen

Selv om det ble stang ut i VM tar Olsbu Røiseland med seg mye erfaring frem mot neste års OL. Der blir trolig fokuset å ha oppladingen mer lik den hun hadde før VM i Anterselva.

– Det blir nok ikke helt lik oppkjøring, men det blir nok mer likt det jeg hadde da, enn det jeg har hatt til dette mesterskapet. Det kommer til å bli litt likt, men vi er nødt til å ta hensyn til at vi må reise høyere til OL. Dette skal jeg få spikret ganske raskt etter sesongen, sier Marte Olsbu Røiseland til TV 2.

Hva som gjorde at medaljen røk søndag er hun ikke helt sikker på, men det kan ha vært skiene.

– Skiene mine er på retest nå. Tiril og Ingrid var storfornøyde med skiene sine. Vi pleier jo å ha superski, smørerne våre er superflinke og jeg har hatt gode ski hele mesterskapet. Det kan være jeg valgte feil type nå. Jeg tror det kan ha vært en kombinasjon av at jeg var for sliten til å jobbe over kulene og at jeg valgte feil ski. Jeg har egentlig ikke noe klart svar, sier hun.