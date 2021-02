Endelig løsnet det for Evjen

Lys i enden av tunnelen for 2019s beste spiller i Eliteserien.

Lørdag scoret han det andre målet da VVV-Venlo ble slått 4-1 i Eredivisie. Det var Evjens første scoring etter overgangen fra Bodø/Glimt.

– Den var ikke dum å få med seg. Alt løsner med spilletid, sier Håkon Evjen til TV 2.

– Det har vært noen tunge måneder med korona. Jeg har vært mye alene og litt sånn. Det var utrolig fint endelig å få sjansen, fortsetter han.

Tung start

Narvik-gutten fikk nemlig en kjip start på oppholdet i Nederland. Planen var hele tiden at han skulle få en halv sesong til å tilpasse seg.

Så slo koronaviruset til, hvor de i Nederland gikk for å avlyse resten av sesongen.

– Da sesongen stoppet opp, ble fort den planen forskjøvet, forklarer midtbanespilleren.

– Man må være tålmodig, selv om det ikke alltid er like lett. Jeg er her og ble hentet for en grunn. Selv om det ser mørkt ut, må man stole på det. Og laget gjør det veldig bra. Vi er på tredjeplass nå og har spilt bra. Når man vinner, har man lite å klage på, påpeker han og sikter til spilletid.

Håkon Evjen var med for nødlandslaget mot Østerrike i november. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Salg som ikke ble gjort

Også på overgangsmarkedet hadde Evjen stang-ut.

Det var for eksempel antatt at en spiller som Calvin Stengs, som spiller foran Narvik-gutten, kunne bli solgt. Han ble blant annet linket til Barcelona. Et salg materialiserte seg aldri.

Mot Venlo var Stengs ute med sykdom. Det bidro til at 21-åringen fikk spille sin andre Eredivisie-kamp fra start denne sesongen.

– Det var noen salg som kunne åpnet opp for spilletid som ikke ble gjort, forteller Evjen, uten å nevne navn.

– På grunn av nedstengingen kunne jeg ikke få besøk. Det har vært lange dager der jeg har trent utrolig mye og spilt lite. Det er bra på sin måte, og dårlig på sin egen måte. Det har vært litt begge deler, forklarer han.

STORTALENT: Calvin Stengs (22) har fem landskamper for Nederland, og skal være en ettertraktet mann. Foto: Matthias Hauer / BILDBYRÅN

Lys i enden av tunnelen

Kanskje kommer salgene i sommer. Inntil det skjer, er Evjen klar for å ta opp hansken.

– Hva får du høre fra trenerne?

– Det er mye positivt. De vet at jeg har jobbet utrolig hardt for å få den sjansen, så de er glad på mine vegne.

– Det er mange gode spillere i troppen. Calvin spiller foran meg, så det er bare til å begynne å fighte på nytt igjen. Planen er at jeg neste sesong skal spille mer fast. Men om jeg beviser at jeg fortjener å spille mer nå, er det sjeldent feil, poengterer han.