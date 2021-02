Stor test av snacksnyheter – vinneren er overrasket

Hver vår og høst kommer det nye matvarer i butikkene. Noen er umiddelbare suksesser, men de fleste går rett ut av butikkhyllene igjen.

Etter at vårt panel, bestående av 100 personer, har kommet med sin smaksdom, er TV 2 hjelper deg relativt sikker på hva som blir en suksess.

DISSE PRODUKTENE ER TESTET: Vi har testet tre forskjellige potetgull: Sørlandschips med havsalt og rosépepper. Kims Crispy Bacon Superchips Cheddar & Piri Piri To sjokolader: Melkesjokolade Oppfinnerserien med brownie, fudge og salt Mørkere melkesjokolade med røstede mandler Is: Drillo-Is Kjeks: Nidar Salted Peanut Butter kjeks TUC Baked Bites Paprika Salt/søtt-godteri: Choco Cheez Mellombarer: Eldorado Mellombar salt karamell Tine YT Proteinbar salt karamell

– Smakte gammelt godteri

Litt sunnere mellombarer erstatter ikke vanlig godteri, ifølge vårt smakspanel.

Eldorado Mellombar salt karamell får et svakt terningkast 3 og blir slaktet av flere.

– Det smakte gammelt godteri som var trykt sammen med litt sjokolade, mener en av skeptikerne.

Mellombaren har også sine tilhengere, spesielt blant de som vanligvis spiser Eldorado Mellombar.

Tine YT Proteinbar salt karamell gjør det litt bedre enn Eldorado og havner på en sterk treer. Spesielt menn over 50 år, og de som vanligvis spiser proteinbarer, setter pris på den.

Nytt favorittpotetgull

Når det gjelder potetgull var det en klar vinner:

Sørlandschips Havsalt & Rosépepper får skryt i alle aldersgrupper. Ingen har gitt den terningkast 1, og bare to av hundre har gitt terningkast 2. Et solid terningkast 5 og en sikker snack å sette frem når man får gjester.

– Dette er min nye favoritt, skryter en av testpersonene. Han er blant mange som gir denne chipsen terningkast 6.

– Det er kjempegodt med rosépepper.

KJEMPER: Store forskjeller i karakterene til vårens tre potetgull-nyheter. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Kims Crispy Bacon delte panelet. Tenåringsgutta elsket potetgullet, mens de eldre mennene var skeptisk. Generelt sett er dette et snack som deler panelet; mange 1-ere, men også mange 6-ere. Til sammen blir det et svakt terningkast 4.

– Den smaker brent bacon. Kan jeg gi terningkast 0, spør en av de negative.

– Den var nydelig. Mye smak og crispy. Smaker skikkelig bacon, mener andre.

Maarud Superchips Cheddar & Piri Piri er hatet av de yngste, men elsket av kvinner over 50 år. Dette har nok sammenheng med den svært sterke ettersmaken av det kjempesterke piri piri-krydderet.

Superchipsen har mindre fett, og har derfor flere tilhengere blant litt eldre mennesker som teller kalorier.

Samlet sett får chipsen terningkast 3, og kritikerne i panelet synes det er litt lite smak selv om det er ettersmak av piri piri.

Omdiskutert ostepop

Choco Cheez, som er ostepop med sjokolade, får et sterkt terningkast 4, og er spesielt godt likt blant tenåringsjenter og menn i 40-årene. Mens damer i 30-årene er litt mer skeptisk.

Dette er et snack som skaper skarpe reaksjoner blant testpanelet på gata.

– Jeg elsker Cheez Doodles og sjokolade. Når jeg får begge to, er det konge, forteller en av testdeltakerne.

– Det er en tam Smash, mener en annen.

SMASH UTFORDRER: Choco Cheez er ostepop med sjokoladetrekk. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

TUC Baked Bites Paprika er salte kjeks i grenseland mot potetgull. De får et svak terningkast 4 og er best likt blant kvinner over 50 år.

Vårt testpanel er delt:

– Jeg synes det er litt for mye paprika-smak. Den tar litt over, sier en av skeptikerne.

– Dette er sånn snack du begynner å spise og tenker du bare skal ta litt. Så plutselig har du tatt mye, sier en av de positive.

Nidar Salted Peanut Butter kjeks får et svakt terningkast 4 og er mislikt blant barna. I vårt testpanel var det blandede følelser til disse kjeksene:

– Jeg er skuffet. Det er for lite peanøttsmak. Den er litt tørr.

– God peanøttsmak. Jeg gir den en sekser, sier en annen.

Elsker sjokolade

Nordmenn er glad i sjokolade og spesielt melkesjokolade.

Melkesjokolade Oppfinnerserien med brownie, fudge og havsalt er godt mottatt av vårt testpanel og får et svakt terningkast 5. Sjokoladen er skapt av Andrine Lothe Måge (19) fra Os som har vært med i en konkurranse hos Freia. Det som er litt morsomt er at i vårt testpanel er det jevnaldrende jenter som liker sjokoladen aller best og gir den terningkast 6.

– Den gode brownien, fugden og saltet sammen med sjokoladen, er fantastisk, sier en av jentene vi møter på gata.

– Det smaker litt for mye melkesjokolade og litt for lite av det andre, sier en annen.

Mørkere melkesjokolade med røstede mandler får et sterkt terningkast 4. Ikke overraskende var det menn og damer i 40-årene som er mest glad i den mørke sjokoladen, og gutter under ti år som er mest skeptiske. Likevel viser tallene at det ellers er ganske jevnt fordelt.

En klar vinner

Drillo-Is gjør comeback i år. Den var svært populær i 90-årene, og er like populær i vårt testpanel. Ingen misliker isen og nesten halvparten av panelet gir terningkast 6. Tilsammen får Drillo-Is et sterkt terningkast 5.

VINNER: Drillo-Is gjør comeback og er publikums nye favoritt. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Selv om isen blir servert på gata i tre minusgrader, var det ikke tvil om at den falt i smak.

– Denne fortjente å komme tilbake igjen, smiler en av testerne.

– Terningkast 6. Slå den, Ståle Solbakken, roper en av de ivrigste.

En himmelfallen Egil «Drillo» Olsen mottar prisen for årets snack av TV 2 hjelper deg-programleder Solveig Barstad.

– Kjempeoverrasket og litt smigret naturligvis, smiler den tidligere landslagstreneren.

– Jeg er veldig glad i is, og denne er veldig god, sier Drillo om isen han selv var med å utvikle på 90-tallet.