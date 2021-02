Solevåg tok Norges første VM-gull i slalåm på 24 år

VM i alpint i Cortina avsluttet med slalåm. Etter en sterk norsk førsteomgang var Sebastian Foss Solevåg nummer tre før finaleomgangen, mens Henrik Kristoffersen var nummer fem bak ledende Adrian Pertl fra Østerrike.

Dermed var sjansene gode for det første norske VM-gullet i slalåm siden Tom Stiansen i 1997, og medalje siden Lasse Kjus' sølv i 1999.

Foss Solevåg og Kristoffersen klinket til i finalen og duoen var i tet før ledende Pertl gikk i mål, men østerrikeren klarte ikke å slå Solevåg. Han snek seg inn på andreplass og Kristoffersen ble nummer tre.

– I dag griner jeg, å fy faen, sier Solevåg i gledesrus til NRK etter VM-gullet.

– I dag var en bra dag for Norge som skinasjon. Det viser at vi, selv med lite ressurser, kan bli best i verden, legger verdensmesteren til.

Tom Stiansen, som var forrige VM-vinner for Norge i disiplinen for 24 år siden, var imponert over Solevågs prestasjon i finalomgangen.

– Gratulerer. Dette er en drøm for Sebastian sier Tom Stiansen til TV 2.

Kristoffersen skrøt også av lagkameraten etter at han selv tok bronse.

– Utrolig sterkt av Sebastian. Disiplinert veldig bra i andreomgang, jeg gjorde litt feil. Det er bare til å gratulere, utrolig sterkt kjørt, sier Kristoffersen til NRK.

Sterk førsteomgang

Dette sa duoen etter førsteomgangen.

– Jeg la grunnlaget i alle fall. Det er litt digg å ikke lede også, så får han ta det presset, så får vi fokusere på oss selv, sa Foss Solevåg til TV 2 etter førsteomgangen.

Henrik Kristoffersen var en av de heteste medaljekandidatene i finalen.

– Veldig bra utgangspunkt. Jeg kjørte på sikkerhet. Det er varmt, så forholdene blir nok litt annerledes i andreomgang.

I andreomgang snudde de startlisten, så nummer 15 kjørte først før Pertl avsluttet. Deretter ville de resterende kjørerne, fra 16. plass og ned, kjøre i den italienske solsteken.

Kristoffersen gikk hardt ut i finalen og leverte et kjempeløp og tok ledelsen med fem løpere igjen på toppen med 76 hundredeler.

De påfølgende konkurrentene kjørte ut, helt frem til Sebastian Foss Solevåg tok ledelsen fra Kristoffersen.

Timon Haugan kjørte ut i førsteomgangen.