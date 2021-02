Flere hyttebeboere skal være innestengt etter snøskred i Alta

Et snøskred har gått i Fjordbukta i Alta. Flere hyttebeboere skal være innestengt.

Saken oppdateres.

Politiet i Finnmark skriver at det er betydelig snøskredfare i området.

Vei 8830 i Fjordbukta er stengt som følge av snøskredet. Veien vil ikke bli åpnet i dag, skriver Statens vegvesen i en oppdatering på sine nettsider klokken 09.33.

Også fredag ble veien stengt som følge av snøskred, skriver Altaposten.

Fjordbukta ligger i en sidearm til Altafjorden, om lag 20 kilometer nord for Alta sentrum.

Hovedredningssentralen har blitt orientert av politiet i Finnmark, men redningsleder Øyvind Aadde opplyser til TV 2 at det foreløpig ikke er behov for bistand utover den lokale innsatsen.

En rekke veier er stengt som følge av uvær i fylket. Blant annet er sykehusveien for altaværinger stengt mellom Kvalsund og Hammerfest, skriver Altaposten.

Ingen evakuert

Ordfører Monica Nielsen i Alta sier til TV 2 at det har gått flere snøskred i kommunen.

– Vi venter et uvær. Det blåser en del nå, og det kan bli verre. Raset har gått over fylkesveier. Det er ikke hus eller lignende som er evakuert, sier hun.

Ordføreren sier at de følger situasjonen, og at de vil ha et møte mandag hvor de skal gå gjennom situasjonen.

– Per nå er det bare meldt om at veien er stengt, men det er en utfordring som ikke bør bli langvarig, sier Nielsen.