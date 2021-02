– Spent på om jeg får fart på flesket

– Jeg er utrolig usikker etter en usikker sesong, sier veteranen på 36 år, som har slitt tungt denne vinteren.

De gangene Martin Johnsrud Sundby har konkurrert mot de andre norske VM-løperne denne sesongen har han havnet langt bak. Kort og brutalt: Han er ikke god nok for VM-laget.

Men Martin Johnsrud Sundby er med til Oberstdorf fordi han gikk fort for to år siden. Han vant 15 km under VM i Seefeld og sikret seg med det friplass på denne distansen i dette mesterskapet.

Han prøvde tidligere i vinter å kvalifisere seg til andre distanser i VM. Han hadde spesielt lyst til å gå 30 kilometer, men lyktes ikke.

– Det blir sikkert en hyggelig 10-dagers treningsperiode i dette været, sa han til TV 2 etter at han hadde unnagjort den første Covid-19-testen i VM-byen.

– Hva tenker du om utgangspunktet for VM-start?

– Det har ikke vært mye god skigåing av meg i vinter og jeg er utrolig usikker på hvor jeg står. Det har vært en trøblete sesong og jeg er kjempenysgjerrig om jeg klarer å få fart på flesket i VM-løypene. Eller om jeg er på stedet hvil.

– Hva har du gjort siden NM i Trondheim?

– Jeg har snudd opp ned på alt. Fra å være fyr som trener mye, og det har vært min oppskrift på alt, til at jeg nå nesten ikke har rørt på meg. Jeg har hatt mine hardøkter, men det har vært få treningstimer. Trent i timer på et middels juniornivå.

– Når kroppen ikke responderte på trening måtte jeg prøve noe annet. Jeg måtte bare finne på noe annet, så får vi se om det gir resultater. Jeg har kjørt en kriseløsning og hvis den ikke virker så blir det krise. Jeg håper at jeg de neste ti dagene skal få overskudd, forklarer Johnsrud Sundby.

– I dette mesterskapet handler det for deg kun om ett løp, 15 kilometer, er det litt uvant?

– Det er målet og jeg fortjener ikke mer. Men jeg gleder meg. For jeg gir meg jo aldri. Og jeg har lagt seks uker bak hvor fokus har vært 3. mars.

– Utgangspunktet var ræva. Om 10 dager får vi se hvordan ståa er.