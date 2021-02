Inngikk forlik med studenter i trakasseringssak – skal ha bedt om sex-videoer

Hendelsene som innbefattes i søksmålet skal ha skjedd da James Franco underviste i et spesialfag om sex-scener ved skuespillerskolen Studio 4, som åpnet i 2014 og drev frem til 2017. Skolen ble grunnlagt av Franco selv, og den var lokalisert i New York og Los Angeles.

Anklagene ble først gjort kjent i 2017, da flere kvinnelige skuespillere påstod at de hadde blitt trakassert av Franco. Samme år som anklagene mot Franco kom, var også året da Metoo-bevegelsen skjøt fart rundt om i verden.

I 2019 leverte en gruppe tidligere skuespiller-studenter et gruppesøksmål der de anklaget James Franco for blant annet «omfattende upassende og seksuelt ladet oppførsel mot kvinnelige studenter», ifølge en artikkel fra The New York Times.

Dette skal ha skjedd «gjennom å seksualisere sin makt som lærer og arbeidsgiver ved å lokke med muligheten om roller i sine prosjekter».

Skal ha bedt om sex-scener på video

Denne oppførselen skal videre ha «ført til et miljø med trakassering og seksuell utnyttelse både i og utenfor klasserommet».

Franco skal også ha krevd at kvinner måtte sende ham prøvespillinger av sex-scener på video, for at han skulle vurdere disse. I tillegg til økonomisk oppreisning, krevde kvinnene at alle slike opptak skulle returneres.

Franco omtaler informasjonen i søksmålet som «ikke korrekt», ifølge The Guardian.

Skuespillerens advokater har uttalt at påstandene om Franco er falske, uten juridisk grunnlag og at søksmålets formål kun var å få oppmerksomhet.

I 2018 sa James Franco i et intervju at ikke kjenner seg igjen i noen av anklagene om seksuell trakassering som er retten mot ham. Men han sa også at han ville rydde opp hvis han har gjort noe galt.

– Hvis jeg har gjort noe galt, vil jeg fikse det. Det er jeg nødt til å gjøre, sa Franco under The Late Show med Stephen Colbert.

Har inngått forlik

Lørdag rapporterer nyhetsbyrået AP at Franco har inngått en forliksavtale med den anklagende part i saken.

Skuespillerne, og tidligere studenter ved skolen, Sarah Tither-Kaplan og Tony Gaal var de to kvinnen som først gikk til sak mot Franco. De er to av de som nå er enig med Franco om inngå forlik.

Det er fortsatt deler av søksmålet som ikke faller under den ny-inngåtte forliksavtalen, skriver nyhetsbyrået.

Det er ikke kjent hvor mye penger Franco har måttet betale for å inngå forliket.