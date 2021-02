Én av tre voksne briter er vaksinert – lover dose til alle i løpet av sommeren

– Vi har nå som mål å tilby vaksinedoser til alle voksne før juli er over, noe som vil hjelpe oss med å beskytte de mest sårbare raskere, og kunne ta ytterligere skritt for å lette på noen av restriksjonene som er innført, sier Johnson.

Britiske helsemyndigheter har tidligere uttalt at målet var at alle voksne skulle få tilbudet om den første dosen med vaksine innen september, men nå har de altså kommet frem til at det kan skje raskere enn først planlagt.

Alle voksne over 50 år, og folk med underliggende sykdom, skal få tilbud om vaksine før 15. april, ifølge regjeringens tidsplan.

Går tregere i Norge

Over 17 millioner personer i Storbritannia har fått sin første vaksinedose. Det er nesten hver tredje voksne i landet.

Til sammenligning har rett i underkant av 280.000 påbegynt vaksinering i Norge.

Totalt er det omlag 4.250.000 innbyggere i Norge over 18 år, viser SSB sine tall fra desember 2020.

Det vil si at cirka én av femten her til lands har påbegynt vaksinering. Hadde én av tre voksne i Norge påbegynt vaksinering slik som i Storbritannia, ville 1,4 millioner allerede fått det første sprøytestikket.

Fortsatt strenge smitteverntiltak

Siden 05. januar har Storbritannias innbyggere måttet finne seg i å overholde strenge smitteverntiltak. Da ble det nemlig innført nasjonal «lockdown». Siden da har skoler og handlesentre vært stengt og folk har blitt bedt om å holde seg hjemme.

Mandag skal Johnson legge fram veikartet for den første lettelsen av nedstengingen i landet. Det ventes at dette blant annet vil åpne for visse private utendørssamlinger av folk og at sykehjemsbeboere kan få besøk av enkeltpersoner.

Ifølge BBC er det lite sannsynlig at myndighetene vil løsne på tiltakene før 08. mars, som er datoen som er satt for åpning av skoler i landet.

Boris Johnson har uttalt ved flere anledninger at åpning av skoler står øverst på prioriteringslisten hans.

Ifølge britiske helsemyndigheter har i alt 4.105.675 personer testet positivt for viruset i landet siden pandemiens start. Totalt er det registrert 120.000 koronarelaterte dødsfall i Storbritannia.