– At én millioner fluer liker dritt, betyr ikke at dritt er bra

Dagbladets musikkanmelder, Anders Grønneberg slaktet i forkant av Melodi Grand Prix Tix sin seierslåt, noe artisten svarte med et skjult stikk under finalen. Grønneberg står fortsatt på sitt om låten.

Lørdag kveld var det norske folk samlet foran tv-apparatene for å bivåne årets utgave av Melodi Grand Prix-finalen.

Der ble det til slutt klart at artisten Andreas Haukeland (Tix) var folkets suverene favoritt.

Med låten «Fallen Angel», som er den engelske utgaven av Tix sin orginale MGP-låt «Ut av mørket», slo han nockout på artistgruppen Keiino, som var den andre superfinalisten i siste utslagsrunde.

Han ble kåret til vinner og skal være Norges bidrag i Eurovision Song Contest.

Men veien til MGP-toppen har ikke vært en dans på roser for Haukeland, som har høstet mye kritikk for låten sin i tiden før musikkarrangementet.

Tix sitt sceneantrekk under finalen bar også preg av det. Rundt halsen bar Haukeland nemlig en gullterning der alle sidene viste ett øye på terningen.

Har fått hard medfart

Det kom nok som en overraskelse for flere musikkanmeldere rundt om i landet at Haukeland stakk av med seieren. For i forkant av finalen har han fått hard medfart. Låten ble beskrevet av Dagbladets musikkanmelder som «hjelpeløs og av NRKs anmelder som noe «reinspikka søppel».

«Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans, dersom han vinner MGP-finalen», skrev Dagbladets anmelder Anders Grønneberg i anmeldelsen der han gav låten ener på terningen.

I et MGP-radioprogram tidligere i februar kommenterte Haukeland hva han syntes om tilbakemeldingene fra musikkanmelderne. Han var klar på at han oppfattet anmeldelsene som farget av anmeldernes forutinntatte inntrykk av ham som artist.

– Veldig mange av anmeldelsene handlet ikke om låten min. De handlet om karakteren Tix for fire-fem år siden, uttalte han.

Fokus på psykisk helse

Haukeland har i ukene frem mot MGP-finalen stilt opp til en rekke intervjuer der han har snakket tyngre perioder han har vært gjennom i livet, og psykisk helse.

Til TV 2 uttalte han også at han har opplevd at musikkanmeldere til tider har tråkket over streken.

Haukeland trakk frem en anmeldelse Dagbladet skrev om MGP-artist Ane Finstad (29), som går under artistnavnet «Ane. Fin». Avisa gir låten terningkast én og avslutter avsnittet med følgende: «Hva med å grine litt på Lindmo?».

Både Finstad og andre MGP-fans mener at anmelderen kommer med et stikk til Tix.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Samme dag som anmeldelsen kom, stilte han opp på Lindmo der han snakket åpent om sin egen psykiske helse.

– Det er fordi psykisk helse, særlig blant gutter, er så tabubelagt. Holdninger som «stikk og grin» er nettopp grunnen til at gutter ikke stikker og griner på Lindmo. De går og henger seg, sa han og fortsatte:

– Det var veldig brutalt sagt. Men gutter, de må passes på de også, påpeker han.

Fikk sin revansje

For selv om låten ikke falt i smak hos anmelderne, har Tix hele veien fått god respons på låten. På Spotify har den blitt spilt av rett i underkant av tre millioner ganger på en drøy måned.

Og den endelige bekreftelsen kan man på mange måter si kom i finalen. Da gjorde Bærumsartisten rent bord.

NRKs oversikt viste at Haukeland fikk 380.033 stemmer fra folket mot Keiinos 281.043. Altså nesten 100.000 stemmer en den andre gull-finalisten.

Dagbladets anmelder står på sitt

I etterkant ble Haukeland spurt av TV 2 om han hadde en kommentar til utspillet fra Grønneberg, der han hadde lovet å spise pannebåndet til Tix hvis han vant MGP.

– Jeg har veldig lyst til å se det! Jeg tenker at det er en god lærepenge. Man skal være forsiktig med hva du sier til andre, sa Haukeland til TV 2.

Dagbladets musikkanmelder, Anders Grønneberg ble også spurt om hva han hadde å si til at Tix stakk av med seieren.

– At én millioner fluer liker dritt, betyr ikke at dritt er bra. Jeg står for mine meninger, men ønsker Tix lykke til, sa Grønneberg til TV 2.