NRK undersøker stemmetrøbbel

Flere seere fikk problemer med å stemme under kveldens Melodi Grand Prix-finale.

– Jeg får ikke stemt! Det blir ikke registrert på siden, skriver en person på NRK Underholdnings Facebook side.

På sosiale medier skriver folk at de fikk problemer med å stemme både under gullduellen og den andre runden med avstemning.

NRK fikk store problemer med avstemningen i fjor, da stemmesystemet brøt sammen.

Undersøker mulige problemer

NRK bekrefter til TV 2 at de har fått tilbakemeldinger om at flere hadde problemer med å stemme. Dette skal nå undersøkes nærmere.

– Vi har fått noen meldinger om problemer hos enkelte som vi må undersøke nærmere for å kunne hjelpe. Vi beklager til de som har hatt problemer, sier Inge Thorud, leder for publikumsprodukter i NRK.

Det har likevel kommet inn over halvannen million stemmer.

– Vi har fått inn veldig mange stemmer i begge runder. Serverne tar fint i mot, sier Thorud.

– Et meget gyldig resultat

Programleder Kåre Magnus Berg og Ronnie Brede Aase så seg nødt til å kommenterte meldingene om stemmetrøbbel før de avslørte vinneren.

– Vi ser at det er noen meldinger om stemmeproblemer, men vi har fått inn over halvannen million stemmer. Det betyr at vi har et enormt antall stemmer, og vi har et meget gyldig resultat, sier Aase.

– Hvis noen ikke kommer inn er det fordi det er mye trøkk, men vi har de stemmene vi trenger, sier Berg.

Det var til slutt TIX som stakk av med seieren.

Stemmetrøbbel i fjor

NRK fikk store problemer med avstemmingen under finalen i fjor. Systemet brøt sammen da det ble sendt inn over 38 millioner emojis.

Da stemmesystemet kollapset måtte NRK ta i bruk en folkejury på 30 personer. Denne juryen baserte ikke sine stemmer på finaleopptredenen, men de regionale finalene.



Dette skapte store reaksjoner i ettertid og flere av artistene gikk hardt ut mot NRK.

– Jeg er bare så steikende forbannet på måten dette ble gjort på. Slik jeg har forstått det, er det 30 personer som har bestemt utfallet av konkurransen, og dette før vi sto på scenen i finalen, skrev Tone Damli i et innlegg på Instagram.

Saken oppdateres.