– Har vært dritt lei av de samme klisjeene

Irske Séamus Coleman har møtt Liverpool 16 ganger. Før lørdagens oppgjør hadde han vært med å slå byrivalen én gang. Aldri før har han vunnet på Anfield.

Det snudde lørdag kveld.

– Det er en utrolig følelse. Det å komme her år etter år og skuffe oss selv, men ikke minst den blå delen av byen. Det har vært tøft. Man kan prøve å børste det vekk, men når du har bodd i byen i ti år er det tøft å takle, sier Séamus Coleman til Sky Sports etter kampen.

Seieren var Evertons første på Anfield siden 1999. Da var Evertons midtbanespiller Tom Davies akkurat fylt ett år.

– Jeg er dritt lei av å komme med de samme klisjéene etter å ha tapt her. Jeg takker Ancelotti for måten han har forberedt oss. Spillerne legger inn en enorm jobb. Dette var mot mesterne, så vi er selvsagt fornøyde, sier Coleman.

Everton sørget med seieren for at Liverpool gikk på sitt fjerde strake hjemmetap i Premier League. Det har ikke klubben gjort siden 1923.

STORT: Det var tydelig at kampen betydde mye for Everton-legenden Duncan Ferguson, som nå er Carlo Ancelottis assistent. Foto: Phil Noble

– Everton ser sterkere ut

Liverpool-helt John Arne Riise deltok etter kampen i TV 2s Premier League-studio. Den tidligere venstrebacken innrømmet da at Everton nå ser sterkere ut enn rødtrøyene.

– Telefonen min har ikke stått stille siden dommeren blåste av. Jeg har en del Everton-supportere på kontaktlisten. Per dags dato ser Everton sterkere ut. Liverpool har ballen 70 prosent av kampen, men klarer likevel å tape, sier Riise.

– Jeg tror grunnen er trøtthet. De er mentalt slitne. Jeg tror det er mer mentalt enn fysisk, sier backen som løp utrøttelig på Liverpools venstreside i en årrekke.

Nå frykter John Arne Riise at den fryktelige formen til gamleklubben skal sørge for at de ikke når Champions League neste sesong.

– Dersom de ikke klarer topp-fire er det en katastrofe. Det er ikke mer å si enn det, sier Aalesunderen.

HISTORISK: Steven Gerrard og John Arne Riise feirer Champions League-seieren sammen med resten av lagkameratene. Tapende finalist var AC Milan, som ble trent av Carlo Ancelotti. Foto: Thomas Kienzle

Ancelotti har opplevd både himmel og helvete mot Liverpool

Everton-sjef Carlo Ancelotti var selvsagt strålende fornøyd med kampen. 17 ganger har han møtt Liverpool i karrieren. Ni av dem har endt med seier og fem med tap.

Hans første møte med klubben var da John Arne Riise og rødtrøyene vant Champions League-finalen mot AC Milan i 2005. Året etterpå fikk han revansj da Milano-klubben slo Liverpool i samme turnering.

– I min karriere har Liverpool alltid vært der. Jeg har tapt finale mot dem, men jeg har også vunnet finale mot dem, sier italieneren etter kampen.

Seieren sender blåtrøyene opp på lik poengsum som Liverpool. Det holder til femteplass, men Everton har én kamp mindre spilt.

– Drømmen vår er å komme oss inn i Europa. Det å nå Champions League hadde vært fantastisk, men det kommer til å bli tøft. Så lenge vi kommer oss til Europa er vi fornøyd. Det er målet vårt, sier Ancelotti.