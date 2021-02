To demonstranter skutt og drept i Myanmar

To mennesker er drept og et 20-tall såret etter at sikkerhetsstyrker skjøt mot streikende og demonstranter ved et verft i Myanmars nest største by Mandalay.

Volden markerer en kraftig opptrapping av situasjonen i landet, der protestene har vært mange, men i overveiende grad ikkevoldelige.

Protestene mot de militære tok til etter kuppet der Aung San Suu Kyi ble avsatt 1. februar. Demonstrasjoner har funnet sted både i storbyer og isolerte landsbyer.

Juntaen har svart med økende voldsbruk. Soldater er blitt satt inn mot fredelige demonstrasjoner, og det har blitt brukt tåregass, vannkanoner og gummikuler, med isolerte hendelser der det skal ha blitt løsnet skarpe skudd.

En ung kvinne døde fredag etter å ha blitt truffet av en kule i hodet 9. februar.

SÅRET: Mer enn 20 demonstranter har blitt såret av sikkerhetsstyrkene i Myanmar. Foto: Stringer

Streik ved verft

Foranledningen til skytingen lørdag var at hundrevis hadde samlet seg ved et verft ved Irrawaddy-elva for å hindre politiet i å pågripe arbeidere som streiket mot militærkuppet.

De slo kjeler og grytelokk mot hverandre og ropte mot politiet. Demonstranter skal ha begynt å kaste stein før politiet svarte med å skyte med skarpt mot menneskemengden.

Den frivillige redningstjenesten i byen sier at rundt 30 mennesker er såret i tillegg til de to drepte. Leger bekrefter at politiet skjøt med skarpt.

Politiet kom til verftet sammen med soldater tidlig lørdag morgen for å pågripe de streikende, men andre slo ring om arbeiderne.

Politiet forsøkte først å oppløse demonstrasjonen med tåregass og gummikuler. Deretter skjøt de i lufta før de vendte våpnene mot demonstrantene.

En rekke personer skal ha blitt pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene lørdag.

TÅREGASS: Politiet har brukt tåregass og gummikuler mot demonstrantene. Foto: Stringer

Sanksjoner

EU antyder nå at det kan komme nye tiltak mot militærregimet.

– Jeg fordømmer på det sterkeste militærets vold mot fredelige sivile demonstranter. Jeg oppfordrer militæret og sikkerhetsstyrkene i Myanmar til å umiddelbart stanse volden mot sivile, skrev EUs utenrikssjef Josep Borrell i en Twitter-melding lørdag.

Han sier at EUs utenriksministre vil diskutere hendelsene i Myanmar på et møte mandag for å ta de «nødvendige beslutningene».

Dermed øker sanksjonspresset mot kuppmakerne. Fredag innførte Storbritannia og Canada målrettede sanksjoner mot flere av generalene.

Storbritannia sier de også vurderer flere sanksjoner, som å hindre britiske firmaer fra å jobbe med militæret i landet.