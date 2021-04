Jeep har lange og stolte tradisjoner. Det amerikanske bilmerket har bygget ryktet sitt på svært solide offroadegenskaper, et klassisk og røft design – og bensin- og dieselmotorer.

Men nå har også Jeep innsett at elektrifiseringen er kommet for å bli. Foreløpig kun i form av ladbare hybrider. Men det vil uansett kunne gi et etterlengtet løft av salget i det norske markedet.

De to første modellene med den nye elektrifiserte drivlinjen, er de kompakte SUV-ene Renegade og Compass.

Førstnevnte er minstemann og innstegsmodellen. Startprisen er under 400.000 kroner med minste motoralternativ. Da har du en 1,3-liters, firesylindret bensinmotor i kombinasjon med to elmotorer.

Når det gjelder elmotorene, er den ene er plassert på forakselen og koblet til bensinmotoren. Der kan den i tillegg til å jobbe sammen med motoren fungere som en generator etter behov. Den andre elmotoren er plassert på bakakselen og har reduksjonsgir og integrert differensial («e-aksel»).

En fargeklatt i gatebildet. Jeep Renegade kler fargerik lakk.

4x4 blir 4xe

Den tradisjonelle firehjulsdriften er altså byttet ut med en el-variant. Det i seg selv er nok til å gi frysninger til en del gamle Jeep-tilhengere.

De to elmotorene leverer 60 hk / 250 Nm dreiemoment – sammen med bensinmotoren på 130 hk gir dette en såkalt systemeffekt på 190 hk.

Testbilen har de samme elmotorene, men her bensinmotoren på 180 hk. Dermed har vi 240 hk å rutte med. Da øker også prisen med drøyt 40.000 kroner.

Men hvordan fungerer dette i praksis? Bli med på testen og finn det ut:

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Neida, det er ingen veteranbil!

Røde detaljer er tøft. Ellers er det en del hardplast, ikke det mest brukervennlige infotainmentsystemet – og masse knapper til klimaanlegget og 4xe-systemet nedover på dashbordet.

Hva er nytt:

Renegade som ladbar hybrid gjør at Jeep plutselig har en realistisk mulighet til å sikre seg en større andel av nybilsalget i Norge.

Modellen vi tester heter Trailhawk. Da har du fullspekket utstyrsliste. Inkludert tøffere felger, skinninteriør, et avansert offroad-system og ekstra bakkeklaring. Klassens best offroad-vinkler er også på plass.

Lavgirserie leveres som standard. Denne lille rakkeren lar seg rett og slett ikke stoppe så lett. Akkurat det forsøker vi å sjekke litt. Bratte bakker og mye snø er ingen match for Renegade. Her leves det opp til tradisjonene. Det er ulike kjøreprogram tilpasset offroad-kjøring – og ulik underlag.

Litt overraskende er det imidlertid at en så velutstyrt modell ikke har adaptiv cruisecontrol. Det er nok noe mange forventer i en bil til nærmere 450.000 kroner.

Med denne går ferien over stokk og stein!

Renegade føles romslig. Det er ekstremt bra takhøyde – men også bra med plass til bena i baksetet.

Bagasjerommet er ikke kjempestort. 330 liter, fordi den ladbare drivlinjen stjeler litt plass. Uten ladbar drivlinje er volumet på 350 liter.

Hvordan fungerer det?

Det er nesten merkelig å kjøre Jeep som kan rulle rundt uten en lyd. Rekkevidden er i teorien på solide 50 kilometer, målt etter den nye og mer realistiske WLTP-metoden.

Ikke verst i en bil som er like aerodynamisk som en telefonkiosk (noen som fortsatt tar den referansen, forresten?). Men det er altså i teorien.

I praksis er det ikke overraskende umulig å gjenskape dette på vinteren. I testperioden er det dessuten bitende kaldt (10-15 minusgrader), og da får vi heller ikke starte kjøringen på ren strøm.

Når motoren blir varm, går det an å velge elektrisk kjøring. Vel og merke fram til batterikapasiteten nærmer seg 20-25 prosent. Da velger bilen hybrid, igjen. Det gjør den også om du er litt uvøren med gasspedalen. Ganske frustrerende, fordi den gjør det vanskelig å utnytte systemet fullt ut.

Forbruket ved hybrid "langkjøring" på rundt 100 kilometer ender på rundt 0,7 l/mil. Batteriet var fulladet ved start. Forbruket er ikke så bra som vi hadde håpet. Vi skylder å legge til at forbruket er ekstremt avhengig av kjøremønster, hvor ofte du lader og selvsagt vær og temperatur. Men vi har kjørt flere andre ladbare hybrider som lar deg bruke elmotoren(e) mer effektivt enn dette.

Vi har imidlertid testet samme drivlinje og batteripakke i litt mer moderate temperaturer (Jeep Compass 4xe), og da klarte vi greit 35-40 kilometers rekkevidde på ren strøm. Det sier mye om hvor sterk påvirkning temperaturen har på rekkevidde.

Overraskende er det også at overgangen mellom ren el- og hybridkjøring merkes godt. Det blir rykkete. Faktisk så ille at vi tidvis lurer på om bilen skal stoppe. Det gjør den heldigvis ikke, men her er det utvilsomt forbedringspotensial.

Velger du kjøreprogrammet Sport, får du full effekt av kreftene i bilen. Da blir det også mer jevn kjøring. Sportslig er Renegade uansett ikke, men den er kvikk og rask når du har 240 hk til rådighet.

Førerposisjonen er bra. Du har god oversikt og setene er komfortable, uten å gi veldig mye sidestøtte.

Men interiøret begynner å bli utdatert. Her har ting skjedd fort, og Jeep henger ikke helt med. Mye hardplast gir et litt billig inntrykk – men røde detaljer pynter opp.

Folk gjemmer seg nesten når du kommer kjørende!

Klatring på snø og er en lek med en så solid offroad-pakke som du får med Jeep Renegade Trailhawk.

Bilen for deg hvis?

Du setter pris på god framkommelighet og litt annerledes design

Ikke bilen for deg hvis?

Du ønsker deg lavest mulig forbruk

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne nesten 40 vurderinger av Jeep. Men enn så lenge er det ingen omtaler av Renegade. Klikk her hvis du vil dele dine erfaringer med denne modellen.

Designet kan diskuteres. Her er det utvilsomt delte meninger. Men at dette skiller seg ut fra mye av det andre du ser i trafikken, er det ingen tvil om.

Jeep Renegade Trailhawk T4 PHEV 4Xe Motor og ytelser: Motor: 1,3-liter, 4-syl. + 2 x elmotor Drivstoff: Bensin + el Effekt: 240 hk / 270 Nm 0-100 km/t: 7,4 sek. Toppfart: 199 km/t Forbruk (WLTP): 0,22 l/mil Batteri/lading: Lithium batteri: 11,4 kWt Rekkevidde: 50 km. Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 423 x 181 x 172 cm Bagasjerom: 330 / 1.277 liter Vekt: 1.845 kg Tilhengervekt: 1.150 kg Nyttelast: 395 kg Pris: Fra: 389.000 kroner (190 hk) / 431.000 kroner (240 hk) Testbil: 441.000 kroner

