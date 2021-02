Kaféeieren fra sykesenga: – Det er skummelt

14 kommuner kan være rammet, og totalt 17 personer er bekreftet smittet etter et utbruddet på Tidemands Café i Mandal.

Kafeéier Jimmi Neiiendam forteller til TV 2 at han og kommunen tror at det er han som har skyld i å frakte viruset over kommunegrensen. Det skjeddet etter at han deltok på et møte i Kristiansand.

– Jeg er veldig lei for det. Jeg var egentlig på sykehus. Etterpå traff jeg ei venninne på kafé. Vi hilste på hverandre med albuen, og satt en og en halv meter fra hverandre. Og da var det gjort, sier Neiiendam.

Når TV 2 snakker med ham ligger han i sengen og er i isolasjon. Han har lette symptomer.

Mistenker mutert virus

Lørdag for en uke siden dro han på jobb. Da spredte viruset seg raskt, forteller han.

– Det virker veldig voldsomt. Jeg var på jobb på fredag, og da var ingen smittet. Så alle ble smittet på lørdagen, sier kaféeieren.

Kommunen mistenker at det kan være en av de muterte variantene som har forårsaket smitteutbruddet. Neiiendam er lei seg for at flere av hans gjester har blitt smittet.

– Det er veldig skummelt, og jeg er veldig lei for det. Det er synd for alle gjestene som er smittet, og alle de ringvirkningene det fører med, sier han.

Kommunen har vært tydelige på at de mener kaféen har fulgt alle smittevernregler. Likevel har viruset lyktes i å spre seg.

– Det er kjempekjipt at det skulle være hos oss. Ifølge kommunen har vi fulgt alle smittevernregler. Jeg skjønner ikke helt hvordan det kan ha skjedd, sier Neiiendam.

Uoversiktlig situasjon

Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) sier til NTB lørdag at kommunen har gitt innbyggerne beskjed om å begrense sosial kontakt. Han karakteriserer situasjonen som uoversiktlig.

– Vi har kontroll på dem som er smittet direkte knyttet til kafeen. Men nå holder vi på å kartlegge disse nærkontaktene, sier Sagebakken.

Han sier den videre smittesituasjonen vil avgjøre hvordan tiltakene i kommunen blir i tiden fremover.

– Hvis det viser seg at vi får full kontroll over dem som er smittet, så blir det ikke flere tiltak enn de statlige. Viser det seg at det er langt flere smittede, må vi gjøre en vurdering om vi må inn med konkrete forbud, sier Sagebakken.