– Bonjour, Monsieur, utbryter Henrik Kristoffersen på klokkerent fransk når Martin Fourcade plutselig dukker opp utenfor hotellet i Cortina.

– Jeg har fransk servicemann, så jeg har lært litt, forteller Kristoffersen, før Fourcade tar ordet:

– Men jeg hadde italiensk servicemann, og kan likevel ikke et kvekk italiensk.

Vil inn i IOC

Fourcade ønsker å bli IOC-medlem inn mot OL i Bejing i 2022, og tok et «pit stop» i Cortina etter VM-besøket i Pokljuka for å bli bedre kjent med andre vinteridretter og Rossignol-kollega Kristoffersen:

– De norske tok flere medaljer med meg på plass i skiskytter-VM, så flaks for deg at jeg er her nå, ler franskmannen.

Fourcade og Kristoffersen har truffet hverandre tidligere i sponsor-sammenheng.

Henrik er en utøver som fremstår veldig ærlig og direkte i intervjuer. Ser du likhetstrekk hos deg selv som utøver?

– Vi er nok litt forskjellige, da Henrik er mer impulsiv enn meg. Det er i hvert fall det jeg ser fra utsiden. Men jeg er heller ikke god på å holde tilbake, og det var nok derfor spesielt dere norske journalister likte å snakke med meg, forteller Fourcade.

Vil ikke komme med råd

Kristoffersens krise i storslalåm har franskmannen fått med seg, og den kan han relatere til. I 2018/2019-sesongen hadde Fourcade selv en formdupp, og reiste hjem fra VM i Östersund uten en eneste medalje. Året etter vant han normaldistansen i VM i Anterselva, og tok gullet han manglet i karrieren. Han ga seg som en av de største i skiskytterhistorien.

– Det ville vært pretensiøst å gi Henrik råd, men når du er nummer èn som Henrik har vært, så setter du standarden. Konkurrentene starter å justere seg, de studerer deg, tar etter deg og blir mer konkurransedyktige, reflekterer Fourcade.

– Det er vanskelig å nå toppen, men det er enda vanskeligere å holde seg der. Jeg er ikke bekymret for Henrik. Jeg vet han vil komme tilbake, legger han til.

Er det noe du kan lære av Fourcade, Henrik?

– Selvfølgelig. Han var utrolig dominerende, og når han var litt nede kom Johannes Thingnes Bø, som også er en kompis, også klarte Martin å komme seg tilbake igjen. Det å komme seg opp igjen skiller ofte de beste fra de nest beste. Men i en idrettskarriere vil det komme en nedtur, det gjør det for alle.



Kristoffersen mener det gir et løft for hele alpinsporten at skiskytter-legenden har stukket innom VM:

– Jeg tror mange i sirkuset setter pris på at du kommer og ser hva vi driver med, Martin. Det er kult med stjerner på plass, smiler Rælingen-kjøreren.

Søndag kjemper Kristoffersen om medaljemuligheter i slalåm. Mesterskapets siste disiplin.